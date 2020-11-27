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    • Ekonomi
    • 27.11.2020 15:21
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    • 27.11.2020 15:27
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    tarihleri arasında Avrupa'da en çok sefer yapılan meydan oldu

    , Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün () verilerine göre, tarihleri arasında uçuş sayısı bakımından Avrupa'nın en çok seferinin yapıldığı havalimanı oldu.

    DHA
    İstanbul Havalimanı'ndan rekor! Avrupa'da zirvede

    İstanbul Havalimanı, son bir haftada uçuş sayısında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

    EUROCONTROL verilerine göre 18-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul Havalimanı'nda günlük ortalama 500'e yakın uçuş gerçekleşti.

    AVRUPA'DA BİRÇOK MEYDANI GERİDE BIRAKTI

    Böylelikle İstanbul Havalimanı söz konusu tarihlerde, Amsterdam Schiphol, Frankfurt, Paris Charles de Gaulle, Madrid Barajas gibi Avrupa'nın önemli havalimanlarını geride bıraktı.

    İstanbul Havalimanı'ndan 25 Kasım'da 505, 26 Kasım'da 494 sefer yapılırken, bugün ise uçuş sayısının 590 olması bekleniyor.

    Öte yandan bugün yapılacak 590 sefer ile birlikte 1 Haziran'dan sonraki yeni normalde en yüksek uçuş rakamına ulaşılması bekleniyor.
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    Haberler Ekonomi İstanbul Havalimanı 18-26 Kasım tarihleri arasında Avrupa'da en çok sefer yapılan meydan oldu