ULAŞIM VE İLETİŞİME 18 YILDA 910 MİLYAR TL YATIRIM

18 yılda ulaşım ve iletişime 910 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bütün bunların yanında, her ulaşım modunda Dünya'nın köprüsü olmak bize ticari rotaların, coğrafyamızda odaklandığı bir dönemde benzersiz avantajlar sağlıyor Bu strateji doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda ulaşım ve iletişim modlarına 910 milyar TL'lik yatırım yaptık." sözlerini kullandı.

Karaismailoğlu, "Bu yatırımların yüzde 62'si karayollarında. Bundan sonraki yatırımlarımız hep demiryolu ağırlıklı olarak devam etmeye başlayacak. Bugüne kadar demiryolu yatırımlarında yüzde 18 olan payı ilk aşamada yüzde 50'lere daha sonrasında yüzde 60'lara çıkartmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

2020 SONUNDA 5A'YI UZAYA FIRLATACAĞIZ

2020 sonunda 5A'nın, 2021'in Haziran ayında ise 5B'nin uzaya fırlatılacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Dünya ticaretimizde Mavi Vatanımızda önemi her gün artan limanlar, gemiler inşa ediyoruz. Uydularımızı bir bir uzaya gönderiyoruz. 2020 sonunda 5A'yı uzaya fırlatacağız, 2021'in Haziran ayında 5B'mizi uzaya fırlatacağız. 2022 yılları başlarında yerli ve milli uydumuz 6A'yı uzaya fırlatmak için canla, başla bütün arkadaşlarımız ile birlikte özverili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.