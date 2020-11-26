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    • Ekonomi
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    • 26.11.2020 19:12
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    Hazine ve ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül iş dünyası ile görüşme yapacak

    Hazine ve ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün iş dünyası ile yapacağı görüşmeler yarın başlıyor. Bakanlar yarın 09.30'da ile cumartesi ise ile görüşme gerçekleştirecek.

    AJANSLAR
    Bakan Elvan ve Gül iş dünyası ile görüşecek

    Hazine ve ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyasıyla görüşmelere yarın başlıyor.

    Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, Elvan ve Gül, yarın saat 09.30'da Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin () üyeleriyle bir araya gelecek.

    PAKDEMİRLİ VE PEKCAN DA KATILACAK
    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği () temsilcileriyle cumartesi günü gerçekleştirilecek görüşmeye Elvan ve Gül'ün yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.

    Dolmabahçe'de yapılacak görüşmeler basına kapalı olacak.

    Toplantılar, ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lerle devam edecek.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül iş dünyası ile görüşme yapacak