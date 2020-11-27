Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.12.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

2020 yılında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans seviyesinde KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,