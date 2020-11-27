Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2020 yılı için 400 Memur Alımı başvuru süreci başladı. Başvuru formu yayımlandı. Peki kimler başvuru yapabilecek? Başvuru yapmak isteyen adaylar için süreç başladı. İdare Memuru alımı ilanı geçtiğimiz gün duyurulmuş olup başvuruları Bugün itibari ile başladı. Bu yönre başvurular 27 Kasım 2020 tarihi ile 11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak. Cezaevleri yönetim kadrosunda bulunan Memurlara CTE idare memurları denmektedir. Cezaevlerinde genel idare hizmetleri konusunda pek çok farklı personel kadrosu bulunmaktadır.
İdare Memuru Alımı Başvuru Süreci Başladı!
Başvuru yapmak isteyen adaylar için süreç başladı. İdare Memuru alımı ilanı geçtiğimiz gün duyurulmuş olup başvuruları Bugün itibari ile başladı. Bu yönre başvurular 27 Kasım 2020 tarihi ile 11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak.
Kimler İdare Memuru Olabilir?
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü alımlarına başvuru yapmak isteyen adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. Bu kapsamda,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.12.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),
En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
2020 yılında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans seviyesinde KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
Başvuru İçin İstenen Belgeler Nedir?
Adaylar en geç 11 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gereklidir. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler temin edilmesi gereklidir. Adaylar başvuru formları ile ilgili tüm detayları aşağıdan ulaşabilecekler. Aynı zamanda Fotoğrafsız başvuru formları kabul edilmeyecektir.
- Başvuru Formu (Ek-1)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi,
- 2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesinin çıktısı.
CTE İDARE MEMURU NEDİR, NE DEMEK?
Cezaevleri yönetim kadrosunda bulunan Memurlara CTE idare memurları denmektedir. Cezaevlerinde genel idare hizmetleri konusunda pek çok farklı personel kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolar derecelerine bağlı olarak farklı şekillerde sınıflandırılırlar. Kurum Müdürlüğü bazındaki geçiş yapma imkanı ile beraber CTE idare memuru olunduğu bilinmektedir.
Özellikle cezaevleri Tevkif Müdürlüğünde birçok farklı görev alabilmektedirler. Bu görevler içerisinde özellikle müdürün bulunmadığı yerde idareyi ele almak ve kontrol büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda hizmetin yapıldığı yere bağlı olarak değişik görevlerin bulunduğunda söylemek mümkün.
CTE İDARE MEMURU NE İŞ YAPAR?
İdare memuru müdürü olmayan kurumların amiri olarak görev alan sorumlulardır. Bu sorumlular memur bazında ele alınmakta ve CTE idare memuru şeklinde ifade edilmektedir. Kurumun personel işlemleri ile beraber, tutuklu ve hükümlüler arasındaki her türlü mali ve idari hizmetleri yürütmekle görevlidir. Aynı zamanda hükümlülerin gönderdiği ya da hüküm üzere gelen mektupları inceleme ve okuma üzerinden onay verme yine CTE idare memuruna aittir. Böylece cezaevlerindeki yönetim bazında kontrol ve düzenleme ile beraber idari işlemi bu memuriyet kapsamında gerçekleştirilir.
Cezaevleri yönetim kadrosunda bulunan Memurlara CTE idare memurları denmektedir. Cezaevlerinde genel idare hizmetleri konusunda pek çok farklı personel kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolar derecelerine bağlı olarak farklı şekillerde sınıflandırılırlar. Kurum Müdürlüğü bazındaki geçiş yapma imkanı ile beraber CTE idare memuru olunduğu bilinmektedir.
Özellikle cezaevleri Tevkif Müdürlüğünde birçok farklı görev alabilmektedirler. Bu görevler içerisinde özellikle müdürün bulunmadığı yerde idareyi ele almak ve kontrol büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda hizmetin yapıldığı yere bağlı olarak değişik görevlerin bulunduğunda söylemek mümkün.