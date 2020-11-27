Yaklaşık 29 milyon vatandaşı çok yakından ilgilendiriyor! O ücreti ödemeyin! Hemen talepte bulunun iade alın

Kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. O ücreti ödemeyin. Hemen talepte bulunun. Bankalar her yıl müşterilerinden 'kart aidatı' adı altında bir ücret alıyor. Fakat bankalar 'aidatsız kredi kartı' sunmak zorunda. Müşterinin talep etmesi durumunda 'aidatsız kredi kartı' verilmiyorsa, kullanılan kredi kartından aidat alınamaz. Kart aidatı iadesi ile ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan ise önemli bir uyarı geldi. Bakanlık açıklamasında "Bakanlığın ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarının adları ya da logoları kullanılarak kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi ve vatandaşların bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerekmektedir" denildi.
Bakanlık logosuyla vurgun
Binlerce lira limiti olsa da kredi kartından yılda 1 kez alınan kart aidatı, banka müşterilerini rahatsız ediyor. Aidat iadesi yapılmadığı için kart iptallerine kadar uzanan bir serüven yaşanıyor. 100-150 liralık aidata karşı oluşan antipati, dolandırıcıların da ekmeğine yağ sürüyor. Ticaret Bakanlığı'nın, özel bankaların, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gibi kamu kurum ve kuruluşların isim ve logoları kullanılarak dolandırıcılık yapılıyor.
Pandemiyi kullanıyorlar
Ticaret Bakanlığı geçen hafta bu konuda kart sahiplerini uyardı ve sosyal medyada 'geçirdiğimiz pandemi dönemine istinaden bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın' şeklindeki paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Peki kart sahiplerini dolandırıcıların hedefi haline getiren ve bankaların hizmet karşılığında yılda bir kez de olsa aldığı kart aidatından kurtulmak mümkün mü?
Yasal zemini kullanıyorlar
Bu sorunun cevabını bulmak için 6 yıl öncesine geri gitmek gerekiyor. Hafızayı tazeleyelim... Ekim 2014'ten önce kart aidatları tüketici hakem heyetleri yoluyla geri alınabiliyordu. Ancak BDDK, 2014'te 'Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'le kredi kartı aidatlarını yasal bir zemine kavuşturdu. Bu karar alınırken, tüketici lehine de önemli düzenlemeler yapıldı.
Komisyon kazancı da var, pazarlık yapın
2014'te yapılan düzenlemeyle kredi kartı aidatı yasal bir zemine kavuştuğu için bankaların kredi kartı aidatını iade etme zorunluluğu yok. Fakat bankalar kendi inisiyatifleri ile almış oldukları aidatları her zaman iade etme, erteleme ya da puana çevirme gibi seçenekleri tercih edebilirler. Bunun için bankanızla görüşüp, aidat alındıysa iadesini, para puan olarak yüklenmesini isteyebilirsiniz.
Bankalar, kartla alışveriş yapılan üye işyerlerinden POS kullanım bedeli ya da komisyon alıyor. Yüzde 1.6 sınırı getirilse de komisyonlar hatırı sayılır tutarlarda. Müşteri alışveriş yaptıkça zaten kart aidatından daha fazlasını bankaya kazandırabiliyor. Eğer siz de çok alışveriş yapan birisiyseniz, 'bu detayı' bankayla paylaşıp pazarlık yapmayı deneyin. Sonuç alamazsanız, alternatif kredi kartlarını araştırın.
Sanal kart ücretsiz
Kart aidatından istisna için dahası var. Düzenlemeye göre; banka kartları ile sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamaz. Ayrıca bankalar, bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle 2 kereye kadar kart yenilemelerini ücretsiz gerçekleştirmek zorunda. İkiden fazla yenilenen kartlardan ise sadece kart basım maliyeti alınabilir.
BANKAYA ÖDENEN AİDATLAR NASIL GERİYE ALINIR?
Bankalara ödenen kart aidatlarını geri alma konusu biraz zorlu bir süreç. Bankalar yıllık kart aidatlarını müşterilerden tahsil etmek ister. Bu durumda tüketicilerin kararlı bir tutum sergilemesi gerekir. İlk yapılması gereken kredi kartını kapatma yolunu seçmektir. Siz belki kredi kartınızdan vazgeçmek istemeyebilirsiniz ancak bankalar da müşterilerini kaybetmeyi göze alamayacaktır. Ve birkaç gün içinde bir çözüm yolu bulmaya çalışacaklar.
Ödenmiş kredi kartı aidatlarının geri ödemesi konusunda banka ile anlaşmaya sağlayamamanız durumunda yapmanız gereken banka ile görüşüp tutarın iade edileceyeceğine dair bir belge almaktır. Daha sonra e-devlet sistemine girip arama kısmına "TBB bireysel müşteri hakem heyeti" metnini girmelisiniz. Böylece kredi kartı aidatını geri alma talebinizi oluşturabilirsiniz.
Tüm bu süreçlerle uğraşmak istemeyenler ise direk aidat almayan bankaların kredi kartlarını kullanabilir.
KAYNAK: Posta