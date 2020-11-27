Yaklaşık 29 milyon vatandaşı çok yakından ilgilendiriyor! O ücreti ödemeyin! Hemen talepte bulunun iade alın

BANKAYA ÖDENEN AİDATLAR NASIL GERİYE ALINIR?

Bankalara ödenen kart aidatlarını geri alma konusu biraz zorlu bir süreç. Bankalar yıllık kart aidatlarını müşterilerden tahsil etmek ister. Bu durumda tüketicilerin kararlı bir tutum sergilemesi gerekir. İlk yapılması gereken kredi kartını kapatma yolunu seçmektir. Siz belki kredi kartınızdan vazgeçmek istemeyebilirsiniz ancak bankalar da müşterilerini kaybetmeyi göze alamayacaktır. Ve birkaç gün içinde bir çözüm yolu bulmaya çalışacaklar.

Ödenmiş kredi kartı aidatlarının geri ödemesi konusunda banka ile anlaşmaya sağlayamamanız durumunda yapmanız gereken banka ile görüşüp tutarın iade edileceyeceğine dair bir belge almaktır. Daha sonra e-devlet sistemine girip arama kısmına "TBB bireysel müşteri hakem heyeti" metnini girmelisiniz. Böylece kredi kartı aidatını geri alma talebinizi oluşturabilirsiniz.

Tüm bu süreçlerle uğraşmak istemeyenler ise direk aidat almayan bankaların kredi kartlarını kullanabilir.

KAYNAK: Posta