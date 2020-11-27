MÜLAKAT YAPILMAYACAK!

Sağlık Bakanlığı alımını yapacağı 12 bin Sağlık Personeli Alımı için adaylara herhangi bir mülakat yapmayacak. Bakan tarafından gelen açıklamaya göre, "Gerekli Hazırlıklar yapıldıktan sonra tercih kılavuzu ÖSYM'nin İnternet sitesi üzerinde yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecekler. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda Mülakat Olmayacak " dedi.

COVİD-19 UYARISI'DA GELDİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamanın devamında, Covid-19 salgıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli Sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum dedi.