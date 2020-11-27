Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    ‘Battaniyeler değil kaskonuz aracınızı korur’

    Son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyada sıkça karşılaştığımız aşırı yağışlar, dolu, sel vb. iklim değişikliğinin sebep olduğu doğa olayları, hem manevi hem de maddi açıdan olmak üzere birçok alanda kişileri zarara uğratıyor. Doğa Genel Müdürü , “Günlük ayıracağımız 4.50 lira ile aracımızı halı, kilim ve battaniye ile değil, kasko poliçesi ile koruyabiliriz. İklim değişikliği nedeniyle etkisini gittikçe artıran dolu riskini doğal afetler kapsamında maddi hasarlara neden olan son dönemlerdeki en önemli etken olarak tanımlayabiliriz. İklim değişikliğinin etkilerine karşı en iyi koruma sigortadan geçiyor” diye konuştu.

    ‘Battaniyeler değil kaskonuz aracınızı korur’

    Son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyada sıkça karşılaştığımız aşırı yağışlar, dolu, sel vb. iklim değişikliğinin sebep olduğu doğa olayları, hem manevi hem de maddi açıdan olmak üzere birçok alanda kişileri zarara uğratıyor. Doğa Genel Müdürü , "Günlük ayıracağımız 4.50 lira ile aracımızı halı, kilim ve battaniye ile değil, kasko poliçesi ile koruyabiliriz. İklim değişikliği nedeniyle etkisini gittikçe artıran dolu riskini doğal afetler kapsamında maddi hasarlara neden olan son dönemlerdeki en önemli etken olarak tanımlayabiliriz. İklim değişikliğinin etkilerine karşı en iyi koruma sigortadan geçiyor" diye konuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi ‘Battaniyeler değil kaskonuz aracınızı korur’