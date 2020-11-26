VakıfBank, Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emeklilere özel 125 bin TL'ye kadar İhtiyaç Kredisi veriyor. 7 farklı ödeme planı imkanı sunan banka, kredi başvurularını SMS ile alıyor. İşte VakıfBank İhtiyaç Kredisi başvuru şekli ve kredi hesaplama ekranı... VakıfBank İhtiyaç Kredisi'ne cep telefonu ile kolayca başvuruda bulunulabiliyor. Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS göndermeniz ve akabinde gelecek onay mesajı sonrasında krediyi kolayca kullanabilirsiniz.