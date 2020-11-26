Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,54 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 0,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviyeyi 1.343,93 puana taşıdı.