Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 0,85 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.