A101 26 Kasım aktüel kataloğunda yer alan ürünler merak edilmeye başlandı. Yeni indirimler yarın raflarda olacak. A101'de dikkat çeken ürünler arasında Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, Realme Oppo C2 akıllı telefon, SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi ve Samsung 40" Full HD TV ürünleri ön planda yer aldı. Peki, A101'de bu hafta hangi indirimli ürünler var? İşte ürünlerin fiyatları ve detaylı bilgileri...
A101 26 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi
Apirilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi
Trend Saklama Kabı 3'lü
Güral Porselen Tekli Porselen Ürünler
Piranha Şarjlı Vidalama
Kadife Kaymaz Saçaklı Salon Halısı
Lüks Pamuklu Çift Kişilik Battaniye
Familia Plus Parfümlü Tuvalet Kağıdı
Fiskokrem Sütlü Fındık Kreması