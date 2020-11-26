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    • Ekonomi
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    • 26.11.2020 19:21
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    nda indirim fırsatları başladı! 'de bu hafta hangi ürünler var?

    nda indirim fırsatları başladı. 'de bu hafta Samsung 40" Full HD TV, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, Piranha Full HD PC Kamera, Piranha Bluetooth Kulaklık, Realme Oppo C2 akıllı telefon, SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi, Felix Smart Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül ürünleri dikkat çekti. İşte kataloğu ürünlerinin fiyatları

    A101 26 Kasım aktüel kataloğundaki indirimler başladı!

    A101 26 Kasım aktüel kataloğunda yer alan ürünler merak edilmeye başlandı. Yeni indirimler yarın raflarda olacak. A101'de dikkat çeken ürünler arasında Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, Realme Oppo C2 akıllı telefon, SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi ve Samsung 40" Full HD TV ürünleri ön planda yer aldı. Peki, A101'de bu hafta hangi indirimli ürünler var? İşte ürünlerin fiyatları ve detaylı bilgileri...

    A101 26 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

    SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi

    Apirilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi

    Trend Saklama Kabı 3'lü

    Güral Porselen Tekli Porselen Ürünler

    Piranha Şarjlı Vidalama

    Kadife Kaymaz Saçaklı Salon Halısı

    Lüks Pamuklu Çift Kişilik Battaniye

    Familia Plus Parfümlü Tuvalet Kağıdı

    Fiskokrem Sütlü Fındık Kreması
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    Haberler Ekonomi A101 26 Kasım aktüel kataloğunda indirim fırsatları başladı! A101'de bu hafta hangi ürünler var?