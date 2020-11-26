Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.11.2020 17:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.11.2020 17:07
    ABONE OL

    tutanakları: bölgesinde toparlanma ivme yitiriyor

    Son dakika haberi... (), ekonomik verilerin bölgesindeki ekonomik toparlanmanın ivme yitirmekte olduğuna dikkat çekerek, Covid-19 pandemisinin "kalıcı etkiler" bırakabileceği uyarısı yaptı.

    Euro bölgesinde yeni kriz mi?

    ECB'nin Perşembe günü açıklanan faiz toplantısı tutanaklarında, istihdamın daha da düşebileceği ve hanehalkları tüketiminin bir süre daha bastırılmış kalmasının beklendiği vurgulandı.



    Sürmekte olan belirsizliklerin iş dünyası yatırımları üzerindeki negatif etkilerine de dikkat çekilen ECB tutanaklarında, enflasyonun da önceki beklentilerin altında kaldığı ve bu düzeylerin 2021 büşlarına kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.



    Tutanaklara göre ECB üyeleri, "mevcut koşullarda" herhangi bir "rehavet"in "zararlı" olabileceği ve Yönetim Konseyi'nin "belirli politika eylemlerine kendini önceden hazırlaması" gerektiği konusunda görüş birliğindeydi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Avrupa Merkez Bankası tutanakları: Euro bölgesinde toparlanma ivme yitiriyor