Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ sahasında tarihi başarılara imza atan Türk SİHA'larına birçok ülke ilgi gösteriyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kazakistan'dan bir heyetin İHA tesislerini incelemek için 3 günlük ziyarette bulunduğunu açıkladı.