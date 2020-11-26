Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ sahasında tarihi başarılara imza atan Türk SİHA'larına birçok ülke ilgi gösteriyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kazakistan'dan bir heyetin İHA tesislerini incelemek için 3 günlük ziyarette bulunduğunu açıkladı.
Çatışmaların seyrini değiştiren Türk SİHA'larına ilgi her geçen gün büyüyor.
Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet, İHA ve tesislerini incelemek için Türkiye'ye geldi.
14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret eden heyet, SİHA'ların operasyonel kabiliyetini yakından görme fırsatı elde etti.
Dağlık Karabağ'da savaşın dengesini değiştiren Türk SİHA'ları birçok ülke satın almak istiyor.