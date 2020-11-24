Kasım ayının son günlerinde döviz kurlarındaki anlık verileri takip edilenler özellikle dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarını sorguluyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,9070 liradan, avro 9,3740 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9340 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4410 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 24 Kasım dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 458 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 458 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 458 bin, en yüksek ise 473 bin 370 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,70 düşüşle 458 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 369 milyon 562 bin 517,35 lira, işlem miktarı ise 7.374 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 385 milyon 378 bin 117,37 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demaş Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 390 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 13.194 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artışla 6.371 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 5.536 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 8.052 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 primle 21.986 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1,1875 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD'deki başkanlık seçimlerine dair belirsizliğin azalmasıyla risk iştahının arttığını söyledi.
Öte yandan, Almanya'da 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla çeyreklik bazda yüzde 8,5 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Analistler, bugün Almanya'da IFO endeksleri ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini ifade etti.
ASYA BORSALARINDA, ÇİN HARİÇ ALICILI SEYİR İZLENDİ
Asya borsalarında alıcılı bir seyir izlenirken, Çin pay piyasaları negatif ayrıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin 46. başkanı seçilen Joe Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu bildirmesinin ardından Asya borsalarında Çin hariç pozitif bir seyir izlendi.
Japonya'da, yeni tip koronavirüs salgınında günlük vakaların 2 binin üzerinde seyretmesi sonrası iç turizmin canlandırılmasına yönelik verilen desteklerin askıya alınacağı açıklamalarına karşın artan küresel risk iştahı ile Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5 değer kazanarak 26.166 puana çıktı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 104.43'e geriledi.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 2.618 puandan kapanış yaparken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.403 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 primle 44,426 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 26.529 puanda seyrediyor.
PETROL ÜÇ AYIN ZİRVESİNDE, ALTIN DÜŞTÜ
Petrol fiyatları, Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselişini sürdürdü ve Brent petrol 46.60 dolar ile,son üç ayın en yüksek düzeyini gördü.
Diğer yandan, ekonomik toparlanma umutlarını yükselten aşı gelişmeleriyle artan güvenli liman varlıklardan çıkışlarla gerileyen altının ons fiyatı 1,830 doların altına geriledi.
Analistlere göre, petrol fiyatları, yatırımcıların talep kaygılarını hafifleten Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin piyasalarda yarattığı iyimserlikle yükseldi. Bunun yanında, ABD'de kamu yönetiminden sorumlu Genel Hizmetler Yönetimi'nin (General Services Administration - GSA) ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a, başkanlık geçiş sürecini resmi olarak başlatabileceğini ve aşı için federal kaynaklara erişebileeğini iletmesi de petrol fiyatlarını destekledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.66 artışla 46.57 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.70 artışla 43.61 dolar,
- altın yüzde 0.48 düşüşle 1,827.36 dolar,
- gümüş yüzde 0.58 düşüşle 23.45 dolar,
- bakır yüzde 0.72 düşüşle 7,209.00 dolar,
- platin yüzde 0.83 artışla 938.54 dolar,
- paladyum yüzde 0.56 düşüşle 2,342.23 dolar düzeyindeydi.