Kasım ayının son günlerinde döviz kurlarındaki anlık verileri takip edilenler özellikle dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarını sorguluyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,9070 liradan, avro 9,3740 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9340 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4410 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 24 Kasım dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?