Kasım ayının son günlerinde döviz kurlarındaki anlık verileri takip edilenler özellikle dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarını sorguluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,0030 liradan, avro 9,5240 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9730 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4510 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar alış satış fiyatı kaç TL? İşte 25 Kasım canlı döviz kurları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 462 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 460 bin, en yüksek ise 467 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artarak 462 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 597 milyon 726 bin 62,33 lira, işlem miktarı ise 5.650 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 610 milyon 809 bin 350,98 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demaş Kuyumculuk İhracat İthalat şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 392 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 13.311 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 6.443 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 5.572 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.151 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 22.168 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1918 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD'deki başkanlık seçimlerine dair belirsizliğin azalmasıyla risk iştahının arttığını söyledi.
Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunun yanı sıra ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, Brexit'e ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARINDA KARIŞIK BİR SEYİR İZLENDİ
Japonya ile Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen 14 gün karantina şartı olmaksızın, karşılıklı iş seyahatlerini yeniden başlatmaya karar verdi.
Analistler, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD'de seçim sonuçlarına dair belirsizliklerin ortadan kalkmasının risk iştahını artırdığını ancak, Çin ve Güney Kore borsalarında kar satışlarının etkili olduğunu söyledi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,5 artışla 26.296 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 primle 104,50 seviyelerinde dengelendi.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 2.601 puandan kapanış yaparken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 düşüşle 3.362 puandan işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 azalışla 44.272 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 artışla 26.621 puanda seyrediyor.
KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR
Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yönelik olumlu gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçimine ilişkin belirsizliğin sona ermesi ile pozitif seyrediyor.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 60 milyona yaklaşmasına karşın aşı çalışmalarının beklentilerden hızlı ilerlemesi ve yıl bitmeden yüksek sayıda aşılamanın yapılabileceği haberlerinin yanı sıra ABD'de Joe Biden'ın Pennsylvania'yı da kazandığının netleşmesi pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçimi kazanan Joe Biden'ın ekibinin günlük istihbarat brifingi alması için onay verdiğini bildirmesinin ardından New York borsasında rekorlar geldi. Dow Jones endeksi yüzde 1,54 değer kazanarak, tarihinde ilk kez 30.000 puanı aşarken, S&P 500 endeksi yüzde 1,62 değer kazanarak kapanış rekorunu kırdı. Nasdaq endeksi de yüzde 1,31 artışla tüm zamanların en yüksek ikinci kapanışını yaptı.
Avrupa tarafında da pay piyasalarında alımların güçlendiği görüldü. Dün açıklanan veriler, Alman ekonomisinin, yılın 3'üncü çeyreğinde Kovid-19 durgunluğundan tahmin edilenden daha hızlı toparlandığına işaret etti. Ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 8,5 arttı.
Veri sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,26, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yükselişe geçerek analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,19'un üzerini test etti.
Bugün Asya'da güne pozitif başlayan pay piyasaları, etkisini artıran kar satışları nedeniyle şu dakikalarda karışık bir görünüm ortaya koyuyor.
Japonya ile Çin'in, Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen 14 gün karantina şartı olmaksızın, karşılıklı iş seyahatlerini yeniden başlatmaya karar vermesi sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 düşüş kaydetti.
Aşı çalışmalarına ilişkin haberler petrol fiyatlarının da hızlı yükselmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 4,3 değer kazanmasının ardından bugün de yüzde 0,5 artışla 48,6 dolara çıkarak marttan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatları ise düşüş eğilimini sürdürerek, 1.802 dolara geriledi.
Yurt içinde, dün 1.305-1.335 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 1.320,98 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,5 artışla 8,0062'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor.