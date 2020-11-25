Kasım ayının son günlerinde döviz kurlarındaki anlık verileri takip edilenler özellikle dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarını sorguluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,0030 liradan, avro 9,5240 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9730 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4510 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar alış satış fiyatı kaç TL? İşte 25 Kasım canlı döviz kurları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?