Borsada 10 milyar dolarlık yarış: Kovid-19 pandemisinde kazanan ilaç firmaları oldu!









2023'e kadar azalarak 6.8 milyar dolara inse de yine de milyar dolarlık bir pazar... Örneğin Kovid-19 için model alınan grip aşısı yılda yaklaşık 4-5 milyar dolar ciro bırakıyor. Ağırlıklı olarak da Sanofi, GlaxoSmithKline ve Seqirus firmaları bu geliri paylaşıyor.











DEĞERİNİ BEŞE KATLADI

En iddialı firmalardan Pfizer ve kurucusu Türklerin olduğu BioNTech, ilk aşamada ABD'ye 100 milyon, İngiltere'ye 30 milyon, Japonya'ya 120 milyon, Kanada'ya 20 milyon, Yeni Zelanda'ya 1.5 milyon ve Avrupa Birliği'ne 200 milyon doz aşı satışı için sözleşme imzaladı.

