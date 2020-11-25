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    • 25.11.2020 07:41
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    SON DAKİKA: 'teki 7 milyon euroluk zararın altından çalışanlar çıktı

    Son dakika haberi! Türkiye'nin dev lojistik şirketlerinden 7 milyon euroluk zarara uğratıldı. Azure isimli firma ile taşımacılık anlaşması yapan Borusan, taşıma işini alt taşeronu Kuzey Yıldız Taşımacılık şirketine verdi. Borusan bu iş için 16.4 milyon euro ödeme yaptı. Ticaretten aldığı ilk çeklerin karşılıksız çıktığını gören Borusan Lojistik paniğe kapılarak suç duyurusunda bulundu. İddianamede, şirket yetkililerinin de bu olayda parmağı olduğu belirtildi.

    Sabah
    Borusan Lojistik'te şoke eden tezgah!
    Borusan Holding bünyesinde bulunan Dağıtım Şirketi, hizmet sözleşmesi imzaladığı başka bir taşımacılık şirketi tarafından 7 milyon euro dolandırıldı. Şirketin bazı yetkililerinin de dolandırıcılarla işbirliği içinde olduğu ortaya çıktı. 6 şüphelinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

    16.4 MİLYON EURO ÖDEDİ
    Borusan Lojistik, geçen yıl Azure A.Ş.'yle taşımacılık hizmeti sözleşmesi imzalamıştı. Azure, bu kapsamda alt taşeron şirket Kuzey Yıldız'la anlaştı. Kuzey Yıldız, Borusan'a ait malları Avrupa'dan Türkmenistan'a taşımak için 2 bin 269 sefer karşılığında şirketten 16.4 milyon euro aldı.



    ÇEKLER KARŞILIKSIZ
    Borusan söz konusu paranın karşılığında Azure'den 24 adet vadeli çek aldı. İki şirket arasındaki ticari ilişki devam ederken Azure'nin verdiği çeklerden 8 tanesi karşılıksız çıktı. Çeklerin ödenmemesi üzerine Borusan, icra müdürlüğüne başvurarak çekin tahsil edilmesini istedi. Korkuya kapılan holding çalışanları vadesi gelmemiş 16 çekin de karşılıksız çıkması ihtimalini göz önünde bulundurarak savcılığa söz konusu şirketler hakkında suç duyurusunda bulundu.





    HAPİSLERİ İSTENİYOR
    Savcılık yürütülen soruşturma sonunda olayla ilgili iddianame düzenledi. İddianamede şirket yetkilileri ve diğer şirket sahiplerinin Borusan'ı toplam 7 milyon euro zarara uğrattıkları kaydedildi. Şüphelilerin yapılmayan taşımacılık faaliyetlerine konu çeklerin de sahte olduğu, bunu bilen Borusan yetkililerinin şirkete zincirleme bir şekilde maddi zarara uğratmalarına neden olduğu kaydedildi. 6 şüphelinin yer aldığı davada 10'ar yıla kadar hapisleri isteniyor. Dava ağır ceza mahkemesinde görülecek.
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