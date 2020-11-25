Koronavirüs sonrası talep patlaması! Yüzde 100 arttı! Koronavirüs özel sağlık sigortası kapsamında mı?

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak dünyaya yayılan ve milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkileyen koronavirüs salgını, on binlerce insanın da ölümüne neden oldu. Yaz mevsiminde düşen vakalar, alınan önlemlere rağmen kış mevsiminde artışa geçti. Özellikle İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem, artışta etkili oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem sonrasında İzmir'deki pozitif vaka ve ölüm sayısının 3 katına çıktığını belirterek, "Depremin olduğu an itibariyle pozitifi, temaslısı tüm vatandaşlar sokağa çıktı ve hepsi birbirine karıştı" demişti. Vali Köşger, geçen cuma günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise kendi testinin de pozitif olduğunu açıkladı.