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    • Ekonomi
    • 24.11.2020 12:11
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    • 24.11.2020 12:11
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    verilerine göre de kapasite kullanım 0.4 puan yükseldi

    Son dakika haberi... genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Kasım'da aylık bazda 0.4 puan artarak yüzde 75.8 düzeyine yükseldi. 'nın () verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) aynı dönemde 0.4 puan artarak yüzde 75.3 düzeyine yükseldi.

    DHA
    Ekonomide kritik veri açıklandı

    Bu dönemde, - tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 72.1'den 0.5 puan artışla yüzde 72.6 düzeyine,


    - dayanıklı tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 73.6'dan 0.5 puan düşüşle yüzde 74.1 düzeyine,
    - dayanıksız tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 71.8'den, 0.5 puan artışla yüzde 72.3 düzeyine,



    - ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 76.9'dan 0.7 puan artışla yüzde 77.6 düzeyine,



    - yatırım malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 73.1'den 1.0 puan artışla yüzde yüzde 74.1 düzeyine yükseldi.

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    Haberler Ekonomi Merkez Bankası verilerine göre imalat sanayide kapasite kullanım 0.4 puan yükseldi