Bu dönemde, - tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 72.1'den 0.5 puan artışla yüzde 72.6 düzeyine,
- dayanıklı tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 73.6'dan 0.5 puan düşüşle yüzde 74.1 düzeyine,
- dayanıksız tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 71.8'den, 0.5 puan artışla yüzde 72.3 düzeyine,
- ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 76.9'dan 0.7 puan artışla yüzde 77.6 düzeyine,
- yatırım malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 73.1'den 1.0 puan artışla yüzde yüzde 74.1 düzeyine yükseldi.