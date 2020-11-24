Türk halıları pandemi döneminde Amerika kıtasında patlama yaptı

Bu süreçte hijyenik ortamlar için halı adeta olmazsa olmaz demektir. Türk halısı şu anda Amerika pazarının aranan markası oldu. Diğer taraftan sürecin getirdiği ve bütün dünyanın pandemiyle birlikte ticaret anlamında geçiş yaptığı e-Ticaret ve e-İhracatın gelişmesi bu ülkedeki varlığımızı hissettirmemizde de önemli etken oldu. Bundan sonraki süreçte Amerika pazarlarının belirleyici aktörleri arasında yer almaya devam edeceğiz."