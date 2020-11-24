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    • Ekonomi
    • 24.11.2020 14:57
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    • 24.11.2020 14:57
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    Flaş karar! 'de nedeniyle e !

    Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre nedeniyle kamu kurumlarında çalışan e getirildi. Yapılan açıklamada "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personellerin, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmamaları ve hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu anda görevine dönmeleri şartıyla, idari izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

    DHA
    Flaş karar! Engelli personele idari izin!

    'de salgınını önlemek amacıyla kamu kurumlarında çalışan e getirildi.

    İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Özkan, başkanlığında toplandı. Toplantıda, kent genelinde koronavirüse yönelik mücadele çalışmaları değerlendirilirken, kamuda çalışan engelli personele de idari izin getirildi.

    Karara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personellerin, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmamaları ve hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu anda görevine dönmeleri şartıyla, idari izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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    Haberler Ekonomi Flaş karar! Tunceli'de koronavirüs nedeniyle engelli personele idari izin!