İhtiyaç sahibi dar gelirli olan ailelere yardım parası devlet tarafından verilmektedir. Devlet ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak aylık ödemelerle sosyal yardım yapmaya devam ediyor. Devlet ihtiyaç sahibi kişilere belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler ve sosyal yardımlaşma dernekleri üzerinden kira ve yakacak yardımı yapıyor. Çeşitli kalemlerde gerçekleştirilen sosyal yardımlardan milyonlarca vatandaş yararlanmaktadır. Kimlere, hangi sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır? Sosyal yardım almak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler her sosyal yardım için ayrı olurken bazı özel şartlara da sahip olunması gerekiyor.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK NAKİT MAAŞ DESTEĞİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan aylık maaş desteği muhtaç aylığı adında ödeniyor.
Bu ödemeler sadece engelli ve annesi babası olmayan vatandaşlara yapılıyor, ayrıca ödemeleri almak için koşullar bulunuyor. VGM muhtaç aylığı ödemeleri için yapmış olduğu bilgilendirme açıklamasında; muhtaç aylığı olarak ödenen 967 TL'nin annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan vatandaşların muhtaç aylığı için başvuru yapabileceklerini duyurdu.
MUHTAÇ AİLELERE MADDİ DESTEK YARDIMI
Aileye mensup tüm vatandaşlara kişi başı yardımlar yapılacak. Vatandaşların bu desteklerden faydalanabilmeleri için yapmaları gereken tek şey başvuruda bulunmak.
DEVLET İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ARTIK ELEKTRİK DESTEĞİ DE VERECEK
Sosyal Yardımlar Genel müdürlüğünün elektrik desteğini almak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken bütün koşulları belirtti.
Bu destekten yaralanmak isteyen vatandaşlar vâkıfa giderek kayıt olmaları dâhilin de aile içerisinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretten daha azsa, elektrik desteği alma imkânına sahiptirler. Yani destek alabilme imkânına sahip olmak için hane gelir tutarının 701 Liradan daha düşük olması şartı vardır.
ELEKTRİK YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yardımdan faydalanmak için vatandaşların yanlarında güncel elektrik faturası tutarı olması gerekmektedir. Başvuru için güncel fatura üzerinden sorgulamalar yapılır ve başvuru onaylanır. Sorgulama sonucunun olumlu olması dahilinde ücret nakit olarak verilmez, fatura tutarlarınızdan düşer.
ELEKTRİK FATURASI YARDIMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Vatandaşlar ikametgâh adreslerinin bağlı olduğu Sosyal yardımlaşma vakıflarına giderek başvuru talebinde bulunabilirler. Başvuru yapılırken hanede yaşayan bireylerin kimlik fotokopileri ile güncel elektrik faturasının sunulması gerekmektedir. Buna ek olarak, muhtarlıklardan temin edilebilecek olan muhtaçlık belgesi de başvuru sırasında yararlı olacaktır. Kronik olarak hastalığı bulunan vatandaşlar için de 200 Türk Lirası destek yardımı sağlanır.
KİMLERE GIDA YARDIMI YAPILMAKTADIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardımlarından olan gıda yardımları kapsamlı bir sosyal yardımdır. İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçları bu sosyal yardım ile giderilmektedir. Özellikle dini bayramlarda yapılan bu sosyal yardımlar ihtiyaç hasıl olması durumunda diğer dönemlerde de yapılmaktadır. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için hane içerisinde kişi başı aylık gelir 701 TL'nin altında olmalıdır.
YAKACAK YARDIMI NASIL YAPILIR?
Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yakacak yardımları hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Bu yardım kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak kömür yardımı yapılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuran vatandaşlar bu sosyal yardımdan yararlanmaktadırlar. Yılda bir defa verilen yakacak yardımını almak isteyenlerin hane içi kişi başı gelirleri aylık 701 TL'den az olmalıdır. Bu yardım kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere asgari 500 kilogram olmak üzere komir yardımı yapılmaktadır.
HERKESE DOĞUM YARDIMI VERİLİYOR
Doğum yapan ailelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenmektedirler. Doğum Yardımı kalemi altında yapılan bu yardımlardan yararlanabilmek için 15 Mayıs 2015 yılından sonra doğum yapmak gerekir. Bu tarihten sonra yapılan her doğum için vatandaşlara sosyal yardım verilmektedir. Bu sosyal yardım için herhangi bir maddi gelir kriteri bulunmamaktadır. Tek seferlik olan bu ödemeler birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçünci ile daha sonraki çocukları için 600 TL'dir.
YAŞLILARA HER AY ÖDEME YAPILIYOR
Sosyal güvencesi olmayan yaşlı vatandaşların hayatlarını idame edebilmeleri için Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için 65 yaş üzerinde bulunmak, sosyal güvencesi olmamak ve kendisi ile eşinin ortalama aylık gelirinin 701 TL'den aşağıda olması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlayan vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay 672 TL sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır.