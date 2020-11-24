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    • 24.11.2020 14:16
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    27 Kasım ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog bu hafta neler var? BİM’de teknoloji haftası…

    katalog bu hafta neler var? 27 Kasım kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da dopdolu. BİM’de bu hafta birbirinden hesaplı teknolojik ürünler satışa çıkıyor. Peki, 27 Kasım nda neler var? Katalogda dikkat çeken ürünler arasında HP Pavilion Gaming Laptop bulunuyor. İşe, Cuma günü satışa çıkacak bu haftaya özel BİM aktüel ürünler kataloğu listesi…

    takvim.com.tr
    27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog bu hafta neler var? BİM’de teknoloji haftası…

    27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var? BİM aktüel katalog birbirinden hesaplı ürünlerle dikkat çekiyor. Türkiye'nin birçok yerinde bulunan BİM marketlerinde her Cuma günü yeni ürünler satışa çıkıyor. Peki, 27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM aktüel katalogda HP Pavilion Gaming Laptop marka bilgisayar dikkat çekiyor.

    BİM 27 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Hometech
    Tablet 10.1 inç
    • 4 çekirdekli işlemci
    • 32 GB dahili hafıza

    Bodysmart
    Vücut Analiz Baskülü Smart
    • Detaylı vücut analizi
    • Yağ, kemik, kas yüzdesi ölçümü

    Dijital Göstergeli Termos

    • Hafif, çift katmanlı, sızdırmaz, ısı göstergeli On The Go akıllı termos
    • İç hazne: 500 ml

    Naturalove
    Bambu Stantlı Fincan Seti 6'lı
    • Bambu stant, 6 adet porselen fincan, 6 adet bambu fincan tabağı

    Desenli Cam Sürahi
    • 1 L cam şişe

    Kumtel
    Fanlı Elektrikli Isıtıcı
    • 3 ayrı güçte kullanım seçeneği
    • Termik kesici sayesinde tehlike anında otomatik kapanma

    Pantolon Görünümlü Termal Kadın Tayt
    • S/M-L/XL beden

    Çocuk Atkı Bere Eldiven Takımı 3'lü
    • %100 akrilik

    Akıllı Bultak Puzzle
    • Tablet ve telefona yüklenen uygulama sayesinde canlanır ve konuşur
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    Haberler Ekonomi 27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog bu hafta neler var? BİM’de teknoloji haftası…