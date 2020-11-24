27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog bu hafta neler var? BİM’de teknoloji haftası…

27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var? BİM aktüel katalog birbirinden hesaplı ürünlerle dikkat çekiyor. Türkiye'nin birçok yerinde bulunan BİM marketlerinde her Cuma günü yeni ürünler satışa çıkıyor. Peki, 27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM aktüel katalogda HP Pavilion Gaming Laptop marka bilgisayar dikkat çekiyor.
BİM 27 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Hometech
Tablet 10.1 inç
• 4 çekirdekli işlemci
• 32 GB dahili hafıza
Bodysmart
Vücut Analiz Baskülü Smart
• Detaylı vücut analizi
• Yağ, kemik, kas yüzdesi ölçümü
Dijital Göstergeli Termos
• Hafif, çift katmanlı, sızdırmaz, ısı göstergeli On The Go akıllı termos
• İç hazne: 500 ml
Naturalove
Bambu Stantlı Fincan Seti 6'lı
• Bambu stant, 6 adet porselen fincan, 6 adet bambu fincan tabağı
Desenli Cam Sürahi
• 1 L cam şişe
Kumtel
Fanlı Elektrikli Isıtıcı
• 3 ayrı güçte kullanım seçeneği
• Termik kesici sayesinde tehlike anında otomatik kapanma
Pantolon Görünümlü Termal Kadın Tayt
• S/M-L/XL beden
Çocuk Atkı Bere Eldiven Takımı 3'lü
• %100 akrilik
Akıllı Bultak Puzzle
• Tablet ve telefona yüklenen uygulama sayesinde canlanır ve konuşur