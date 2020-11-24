27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog bu hafta neler var? BİM’de teknoloji haftası…

27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var? BİM aktüel katalog birbirinden hesaplı ürünlerle dikkat çekiyor. Türkiye'nin birçok yerinde bulunan BİM marketlerinde her Cuma günü yeni ürünler satışa çıkıyor. Peki, 27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM aktüel katalogda HP Pavilion Gaming Laptop marka bilgisayar dikkat çekiyor.