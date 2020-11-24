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    • Ekonomi
    • 24.11.2020 23:55
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    • 24.11.2020 23:55
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    2.239 TL altı fiyat listesi tekrar değişiyor! İşte ve modeli

    2.239 TL altı fiyat listesi tekrar değişiyor. Elindeki telefonunu yeni bir modelle değiştirmek isteyenler özellikle internet siteleri üzerinden yapılan karşılaştırmaları inceliyor. Diğer yandan da teknoloji sitelerinde yer alan tanıtım videolarını izliyor. Bütçesini fazla yormayacak bir cihazı tercih edenler bu bağlamda 2.239 TL altı akıllı telefon fiyat listesini öğrenmek istiyor. , Huawei, General Mobile, Xiaomi, Vestel ve Meizu marka 2.239 TL altı fiyatlarda satılan akıllı telefonları yazımızda incelemek isteyenler için derledik. İşte ve modeli

    İşte 2.239 TL altı akıllı telefon fiyat listesi...

    Yeni akıllı telefon almak isteyenler özellikle son dönemde telefon markalarını incelemeye devam ediyor. Telefonu eskidiği için yeni bir model akıllı telefon almak isteyenler özellikle teknoloji firmalarının e-ticaret siteleri üzerinden güncel fiyat listesini inceliyor. Bu bağlamda bütçesini fazla yormadan alabileceği telefonları öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Samsung, Huawei, General Mobile, Xiaomi, Vestel ve Meizu marka en uygun telefonları yazımızda sizler için derledik.

    2.239 TL ALTI AKILLI TELEFON FİYAT LİSTESİ

    İşte en ucuz 8 telefon markası ve modeli;

    Xiaomi Redmi 8 64 GB

    Ortalama satış fiyatı 2.199 TL

    General Mobile GM 20 Pro

    Ortalama satış fiyatı 2.150 TL

    Xiaomi Redmi 9 Android 10 (Q)

    Ortalama satış fiyatı 2.200 TL

    Vestel Venus Z20

    Ortalama satış fiyatı 2.200 TL

    Meizu Note 8

    Ortalama satış fiyatı 1.900 TL

    Huawei P20 Lite

    Ortalama satış fiyatı 2.250 TL

    Samsung Galaxy Note 4

    Ortalama satış fiyatı 2.000 TL

    Samsung Galaxy M11

    Ortalama satış fiyatı 2.100 TL

    Samsung Galaxy A11

    Ortalama satış fiyatı 2.200 TL
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    Haberler Ekonomi 2.239 TL altı akıllı telefon fiyat listesi tekrar değişiyor! İşte en ucuz 8 telefon markası ve modeli