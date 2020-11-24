Yeni akıllı telefon almak isteyenler özellikle son dönemde telefon markalarını incelemeye devam ediyor. Telefonu eskidiği için yeni bir model akıllı telefon almak isteyenler özellikle teknoloji firmalarının e-ticaret siteleri üzerinden güncel fiyat listesini inceliyor. Bu bağlamda bütçesini fazla yormadan alabileceği telefonları öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Samsung, Huawei, General Mobile, Xiaomi, Vestel ve Meizu marka en uygun telefonları yazımızda sizler için derledik.

2.239 TL ALTI AKILLI TELEFON FİYAT LİSTESİ

İşte en ucuz 8 telefon markası ve modeli;