Duyan bankaya koşuyor. Parasını Türk Lirası'nda değerlendirenler kazanıyor! 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları yükseldi! Bankalar 23 Kasım 2020 tarihli son faiz güncellemesi ile hem Türk Lirası hem de dolar kuru için 32 günlük vadeli hesap mevduat faizleri yükseliş gösterdi. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat hesabı faizlerinde son durum! 32 günlük faiz getirisi...
Fibabanka
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 15.00
32 günlük net getiri: 1256
ING Bank
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 15.00
32 günlük net getiri: 1256
Alternatifbank
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 15.00
32 günlük net getiri: 1256
ICBC Bank Turkey
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 14.50
32 günlük net getiri: 1208
Ziraat Bankası
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 13.50
32 günlük net getiri: 1121
Akbank
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 12.75
32 günlük net getiri: 1067
Yapı Kredi
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 12.75
32 günlük net getiri: 1061
Denizbank
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 12.50
32 günlük net getiri: 1046
HSBC
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 12.00
32 günlük net getiri: 1004
Vakıfbank
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 11.50
32 günlük net getiri: 957
Garanti BBVA
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 10
32 günlük net getiri: 836
Türkiye İş Bankası
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 10
32 günlük net getiri: 836
CepteTEB
En yüksek mevduat faiz oranı TEB'de. CepteTEB ile mevduat hesabı açanlar 15.50 faiz oranı ile kazanıyor.
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 15.50
32 günlük net getiri: 1299
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.