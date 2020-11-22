Merkez Bankası faiz arttırımı sonrasında konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları bankalar tarafından revize edildi. Bu anlamda vatandaşlar kredi faiz oranları için araştırmalarını derinleştiriyor. Kredi faiz oranları, son dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken, bankalardan son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI!
Ziraat Bankası tüm müşterilerine Konut Kredisi kapsamında Çalışanın Artısı Konut Kredisi, Emeklinin Artısı Konut Kredisi, Konut Kredisi, Konut Ürün Paketi, Sıfır Konut Kredisi ve Toki Sosyal Konut Kredisi Paketi ile farklı faiz oranları ve şartlar kredi imkanı sunuyor. İşte kredi paketlerinin faiz oranları;
Ziraat Bankası Çalışanın Artısı Konut Kredisi
Ziraat Bankası Çalışanın Artısı Konut Kredisi kapsamında tüm müşterilerine 1,35 faiz oranları ile 180 aya varan vade seçenekleri ile Konut Kredisi veriyor.
Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Konut Kredisi
Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Konut Kredisi kapsamında tüm müşterilerine 1,35 faiz oranları ile 180 aya varan vade seçenekleri ile Konut Kredisi veriyor.
Ziraat Bankası Konut Kredisi
Ziraat Bankası Konut Kredisi kapsamında tüm müşterilerine 1,35 faiz oranları ile 180 aya varan vade seçenekleri ile Konut Kredisi veriyor.
Ziraat Bankası Konut Ürün Paketi
Ziraat Bankası Konut Ürün Paketi kapsamında tüm müşterilerine 1,35 faiz oranları ile 180 aya varan vade seçenekleri ile Konut Kredisi veriyor.
Ziraat Bankası Sıfır Konut Kredisi
Ziraat Bankası Sıfır Konut Kredisi kapsamında tüm müşterilerine 1,25 faiz oranları ile 180 aya varan vade seçenekleri ile Konut Kredisi veriyor.
Ziraat Bankası Toki Sosyal Konut Kredisi Paketi
Ziraat Bankası Toki Sosyal Konut Kredisi Paketi kapsamında tüm müşterilerine 0,49 faiz oranları ile 240 aya varan vade seçenekleri ile Konut Kredisi veriyor.
22 KASIM 2020 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR
Tüketici kredisi: 1.42
Taşıt kredisi: 1.40
Konut kredisi: 1.35
22 KASIM 2020 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.47
Taşıt kredisi: 1.45
Konut kredisi: 1,15
22 KASIM 2020 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi 1.65
İhtiyaç kredisi: 1.44
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.35
22 KASIM 2020 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.40
Taşıt kredisi: 1.40
Ev kredisi: 1.35
22 KASIM 2020 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 1.89
İhtiyaç kredisi: 1.85
Taşıt kredisi: 1.52
Konut kredisi: 1.30
22 KASIM 2020 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64
22 KASIM 2020 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.2
Taşıt kredisi: 1.35
Konut kredisi: 1.37