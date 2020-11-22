Ziraat Bankası Konut Kredisi

Ziraat Bankası Konut Kredisi kapsamında tüm müşterilerine 1,35 faiz oranları ile 180 aya varan vade seçenekleri ile Konut Kredisi veriyor.

Ziraat Bankası Konut Ürün Paketi

Ziraat Bankası Konut Ürün Paketi kapsamında tüm müşterilerine 1,35 faiz oranları ile 180 aya varan vade seçenekleri ile Konut Kredisi veriyor.

Ziraat Bankası Sıfır Konut Kredisi

Ziraat Bankası Sıfır Konut Kredisi kapsamında tüm müşterilerine 1,25 faiz oranları ile 180 aya varan vade seçenekleri ile Konut Kredisi veriyor.

Ziraat Bankası Toki Sosyal Konut Kredisi Paketi

Ziraat Bankası Toki Sosyal Konut Kredisi Paketi kapsamında tüm müşterilerine 0,49 faiz oranları ile 240 aya varan vade seçenekleri ile Konut Kredisi veriyor.