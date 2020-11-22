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    • 29.11.2020 11:19
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    lar tarafından oranları bir gecede değişti... 50 bin TL kredi 36 ay vade imkanı!

    Normalleşme süreçlerinden dolayı devreye alınan düşük kredi oranları üzerinde belirlenen indirimlerin sona ermesinin ardından şu an güncel faiz oranları merak ediliyor. Bu tip krediler türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir.

    takvim.com.tr
    50 bin TL kredi 36 ay vade imkanı! Hemen başvuru yapan nakit olarak alıyor!

    Hemen başvuru yapan nakit olarak alıyor! 50 bin TL kredi 36 ay vade müjdesi! Normalleşme süreçlerinin gelmesi ile beraber uygun fiyatlı olarak verilen kredi faiz oranları son buldu. Nakit para çekmeyi düşünen vatandaşlar bir yandan da ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum nedir araştırmalarına devam ediyor.

    ING

    3 Ay Ertelemeli

    Faiz Oranı

    %1,34

    Aylık Taksit

    1.840,29 TL

    Toplam Ödeme

    66.500,44 TL

    Garanti BBVA

    Dijital İhtiyaç Kredisi

    Faiz Oranı

    %1,64

    Aylık Taksit

    1.951,58 TL

    Toplam Ödeme

    70.506,88 TL

    İş Bankası

    İhtiyaç Kredisi

    Faiz Oranı

    %1,40

    Aylık Taksit

    1.862,26 TL

    Toplam Ödeme

    67.291,36 TL

    DenizBank

    İhtiyaç Kredisi

    Faiz Oranı

    %2,04

    Aylık Taksit

    2.105,53 TL

    Toplam Ödeme

    76.049,08 TL

    İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.
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    Haberler Ekonomi Bankalar tarafından faiz oranları bir gecede değişti... 50 bin TL kredi 36 ay vade imkanı!