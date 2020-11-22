Hemen başvuru yapan nakit olarak alıyor! 50 bin TL kredi 36 ay vade müjdesi! Normalleşme süreçlerinin gelmesi ile beraber uygun fiyatlı olarak verilen kredi faiz oranları son buldu. Nakit para çekmeyi düşünen vatandaşlar bir yandan da ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum nedir araştırmalarına devam ediyor.
ING
3 Ay Ertelemeli
Faiz Oranı
%1,34
Aylık Taksit
1.840,29 TL
Toplam Ödeme
66.500,44 TL
Garanti BBVA
Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı
%1,64
Aylık Taksit
1.951,58 TL
Toplam Ödeme
70.506,88 TL
İş Bankası
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı
%1,40
Aylık Taksit
1.862,26 TL
Toplam Ödeme
67.291,36 TL
DenizBank
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı
%2,04
Aylık Taksit
2.105,53 TL
Toplam Ödeme
76.049,08 TL
İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.