Altınordu, Ulubey, Perşembe, Fatsa ve Gölköy ilçelerinde arıcılık yaparak geçimini sağlayan kadın üreticilerin, aldıkları eğitim sonrası 2 yılda toplamda 80 kilogram arı sütü elde ettiğini aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Üretimi yapılan arı sütünün kilogramı 7-10 bin liradan satıldı. 800 bin liraya yakın gelir elde eden kadın üreticilerimiz bu ürünleri daha da artırmak için yoğun çalışma içerisindeler. Kadın üreticilerimizin ürettikleri arı ürünlerinin başta Büyükşehir Belediyemizin iştiraki ORTAR AŞ'den vatandaşlarımıza, www.orduorganikpazar.com alışveriş sitesi üzerinden de tüm dünyaya satışını gerçekleştiriliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi arıcılık alanında da kadınlarımıza destek vermeye devam edeceğiz."