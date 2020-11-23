DOLANDIRICILAR DURMUYOR KİLOMETRE OYUNU ŞOKE ETTİ

Uzmanlar ikinci el otomobil alacakları uyardı. Kilometre dolandırıcılığına dikkat çeken uzmanlar, bu hataya düşülmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Bazı araç sahipleri arabaların kilometresini olduğundan daha düşük göstermek için kilometre sayaçlarında oynama yapıyor. Satılan otomobilin kilometre cinsinden kat ettiği mesafeyi düşürerek aracı olduğundan yüksek fiyata satabiliyor.



Bazı araç sahipleri arabaların kilometresini olduğundan daha düşük göstermek için kilometre sayaçlarında oynama yapıyor. Satılan otomobilin kilometre cinsinden kat ettiği mesafeyi düşürerek aracı olduğundan yüksek fiyata satabiliyor.

Son dönemde ise alıcıların gözlerinden kaçan bir durum var. Kilometre sayaçlarını ayarlardan kilometre olarak değil, mesafeyi 'mil' cinsinden göstererek alıcıların daha düşük rakamlar görmesini sağlıyor. Alıcı ise o heyecanla mesafe ölçerin kilometre olduğunu düşünerek aracı satın alıyor.



Son dönemde ise alıcıların gözlerinden kaçan bir durum var. Kilometre sayaçlarını ayarlardan kilometre olarak değil, mesafeyi 'mil' cinsinden göstererek alıcıların daha düşük rakamlar görmesini sağlıyor. Alıcı ise o heyecanla mesafe ölçerin kilometre olduğunu düşünerek aracı satın alıyor.

Daha sonra yapılan incelemelerden sonra sayacın 'km' cinsinden değil 'mil' cinsinden olduğunu görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Bu durum konusunda daha dikkatli olunmasını öneren uzmanlar zorunlu hale gelen ekspertiz firmalarının da bu hatalara düşmemesi gerektiğini söyledi.