Bunların en önemlilerinden birisini Kısa Çalışma Ödeneği oluşturuyor. Pandemi döneminde 3.5 milyondan fazla çalışana 20 milyar liranın üzerinde Kısa Çalışma Ödeneği verildi. Bu çalışanların büyük kısmı tekrar işlerine dönerken söz konusu destek devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği'nde ödemeler brüt maaşın yüzde 60'ı kadar olurken en üst rakam brüt asgari ücretin yüzde 150'sinden fazla olamıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Alınan kısıtlama kararlarıyla işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir. İşyerinde çalışma süresinin 1/3 oranında azaltılmasından bahsedebilmek için işyerinde çalışma süresinin haftalık 30 saat veya aşağısında olması gerekiyor. Kısa çalışma talebinin uygun bulunması hâlinde kısa çalışmaya tabi tutulan işçilerden kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan, son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemiş olma şartını taşıyan her bir işçi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanır.