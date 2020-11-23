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    • Ekonomi
    • 23.11.2020 10:14
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    • 23.11.2020 10:14
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    22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ! Kısa vade için oynaklık uyarısı! Altın sahipleri dikkat…

    Dünya piyasalarının gözü kulağı koronavirüsle ilgili çıkan haberlere çevrildi. Son günlerde aşı çalışmalarının hız kazanması, yeni aşı üretimi ve aşıların piyasaya sürülmesi gibi faktörlerle dünyada güven ortamı oluşmaya başladı. Bu nedenle güvenli liman olan nda da dalgalanma yaşanıyor. Uzmanlar nda kısa vade için oynaklık uyarısında bulunuyor. 23 Kasım günü 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları için detaylı bilgiler haberimizde…

    takvim.com.tr
    22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları! Kısa vade için oynaklık uyarısı! Altın sahipleri dikkat…

    Altın fiyatları ülkemizde sık sık araştırılıyor. Güvenli bir yatırım aracı olarak görülen altın son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları düşecek mi artacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Dünyada koronavirüs aşısı nedeniyle esen olumlu rüzgarlardan altın fiyatları da nasibini alıyor. Uzmanlar kısa vadede oynaklık uyarısında bulunuyor. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın tablosu…

    TAM YARIM ÇEYREK ALTIN FİYATLARI! (23 KASIM)

    23 Kasım günü saat 10:05 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

    GRAM ALTIN FİYATI

    467,34

    471,27

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    467,41

    467,46

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.872,74

    1.873,35

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    747,89

    764,40

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    2.991,40

    3.047,84

    YARIM ALTIN FİYATI

    1.491,03

    1.528,59

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    2.991,40

    3.047,84

    ATA ALTIN FİYATI

    3.055,59

    3.132,75

    14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    261,80

    303,87

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    422,94

    439,30

    GREMSE ALTIN FİYATI

    7.570,90

    7.728,80

    KISA VADEDE OYNAKLIK UYARISI

    A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

    Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.
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    Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları! Kısa vade için oynaklık uyarısı! Altın sahipleri dikkat…