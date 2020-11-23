22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları! Kısa vade için oynaklık uyarısı! Altın sahipleri dikkat…

Altın fiyatları ülkemizde sık sık araştırılıyor. Güvenli bir yatırım aracı olarak görülen altın son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları düşecek mi artacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Dünyada koronavirüs aşısı nedeniyle esen olumlu rüzgarlardan altın fiyatları da nasibini alıyor. Uzmanlar kısa vadede oynaklık uyarısında bulunuyor. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın tablosu…
TAM YARIM ÇEYREK ALTIN FİYATLARI! (23 KASIM)
23 Kasım günü saat 10:05 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:
GRAM ALTIN FİYATI
467,34
471,27
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
467,41
467,46
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.872,74
1.873,35
ÇEYREK ALTIN FİYATI
747,89
764,40
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.991,40
3.047,84
YARIM ALTIN FİYATI
1.491,03
1.528,59
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.991,40
3.047,84
ATA ALTIN FİYATI
3.055,59
3.132,75
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
261,80
303,87
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
422,94
439,30
GREMSE ALTIN FİYATI
7.570,90
7.728,80
KISA VADEDE OYNAKLIK UYARISI
A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.
Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.