22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları! Kısa vade için oynaklık uyarısı! Altın sahipleri dikkat…

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

261,80

303,87

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

422,94

439,30

GREMSE ALTIN FİYATI

7.570,90

7.728,80

KISA VADEDE OYNAKLIK UYARISI

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.