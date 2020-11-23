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    • Ekonomi
    • 23.11.2020 14:35
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    • 23.11.2020 14:35
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    32 günlük vadeli hesap mevduat oranları yükseldi! TL yatırımı olanlar için en yüksek faiz hangi da? 32 günlük faiz getirisi...

    Duyan ya koşuyor. Parasını 'nda değerlendirenler kazanıyor! 32 günlük vadeli hesap mevduat oranları yükseldi! Bankalar 2020 tarihli son faiz güncellemesi ile hem Türk Lirası hem de dolar kuru için 32 günlük vadeli hesap mevduat faizleri yükseliş gösterdi. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

    takvim.com.tr
    Bankada parası olana güzel haber... Oranlar değişti, fark arttı! Yatıran kazanıyor

    Yapılan güncelleme sonrasında hem Türk Lirası hem de dolar hesabı olan kişiler için faizler yükseldi. Aralarında Odeabank, Akbank, Garanti Bankası, Burgan Bank, Aktif Bank, Fibabanka, QNB Finansbank faiz oranları yükseliş gösterdi. Tüm Türkiye Merkez Bankası faiz kararına kilitlenmişti. Karar sonrası bankaların mevduat hesap faiz oranlarının nasıl değişeceği araştırılıyordu. Bankalardan parasını mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için güzel haber geldi. Faiz oranları yükseldi, mevduat hesabının faiz getirisi arttı. Tasarruflarını Türk Lirası'nda değerlendirenler farklı bankalardan seçenekleri kullanabiliyor. 100 bin liralık mevduatta bankalar arasındaki faiz farkı 463 liraya kadar yükselebiliyor.

    Mevduat hesabı faizlerinde son durum! 32 günlük faiz getirisi...


    Fibabanka

    Mevduat tutarı: 100 bin lira

    Faiz oranı: 15.00

    32 günlük net getiri: 1256


    ING Bank

    Mevduat tutarı: 100 bin lira

    Faiz oranı: 15.00

    32 günlük net getiri: 1256



    Alternatifbank

    Mevduat tutarı: 100 bin lira

    Faiz oranı: 15.00

    32 günlük net getiri: 1256

    ICBC Bank Turkey

    Mevduat tutarı: 100 bin lira

    Faiz oranı: 14.50

    32 günlük net getiri: 1208

    Ziraat Bankası

    Mevduat tutarı: 100 bin lira

    Faiz oranı: 13.50

    32 günlük net getiri: 1121

    Akbank

    Mevduat tutarı: 100 bin lira

    Faiz oranı: 12.75

    32 günlük net getiri: 1067



    Yapı Kredi

    Mevduat tutarı: 100 bin lira

    Faiz oranı: 12.75

    32 günlük net getiri: 1061

    Denizbank

    Mevduat tutarı: 100 bin lira

    Faiz oranı: 12.50

    32 günlük net getiri: 1046



    HSBC

    Mevduat tutarı: 100 bin lira

    Faiz oranı: 12.00

    32 günlük net getiri: 1004

    Vakıfbank

    Mevduat tutarı: 100 bin lira

    Faiz oranı: 11.50

    32 günlük net getiri: 957



    Garanti BBVA

    Mevduat tutarı: 100 bin lira

    Faiz oranı: 10

    32 günlük net getiri: 836

    Türkiye İş Bankası

    Mevduat tutarı: 100 bin lira

    Faiz oranı: 10

    32 günlük net getiri: 836

    CepteTEB

    En yüksek mevduat faiz oranı TEB'de. CepteTEB ile mevduat hesabı açanlar 15.50 faiz oranı ile kazanıyor.

    Mevduat tutarı: 100 bin lira

    Faiz oranı: 15.50

    32 günlük net getiri: 1299

    Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

    Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

    Mevduat Faiz Oranları

    Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

    Vade Çeşitleri

    Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.

    Vadeli mevduatta stopaj kesintisi

    Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.
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