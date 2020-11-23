23 Kasım bankaların son dakika çalışma saatleri değişti! İstanbul özelinde bazı bankalar, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı daha önce aldığı tedbirleri tekrar devreye almaya başlamıştı. Milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiriyor. Bankalar art arda duyurdu. Değişikliğe gidildi. Yarından itibaren başlıyor. Bankada işlem yapan herkes için geçerli. Koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden artmaya başlaması nedeniyle bankalar harekete geçti. Birçok bankada çalışma saatleri değişti. Tüketicilerin yapılan değişiklikten etkilenmemesi için yeni çalışma saatlerini dikkate almaları için uyarıda bulunuldu.
GARANTİ BBVA'DAN İSTANBUL ŞUBELERİYLE İLGİLİ KARAR
Bugün müşterilerine bilgilendirme mesajı atan Garanti BBVA "Değerli müşterilerimiz, İstanbul'daki şubelerimiz, 16 Kasım 2020 itibarıyla 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında çalışmaya başlayacak. Sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verdi.
İş Bankası, İstanbul'da gişe çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bankanın müşterilerine gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Değerli Müsterilerimiz, Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla İstanbul özelinde şubelerimizin gişe çalışma saatleri 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 olacak şekilde değiştirilmiştir."
2020 yılının mart ayında da Türk bankacılık sektörü, koronavirüs salgınının hem ekonomik hem de sosyal etkilerini minimize etmek için bir dizi tedbir paketini yürürlüğe koymuştu.
2020 BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? 2020 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ
Türkyie'deki koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlardan bir tanesi de bankaların çalışma saatleri oldu. Ancak sonrasında, normalleşme süreci ile birçok kurumun çalışma saatleri normale döndü. Bu doğrultuda her gün vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna güncel ve doğru yanıt arayışına çıktı.
AKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
ZİRAAT BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
HALKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
DENİZBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00 - 17.00
TEB ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
(Bankaların çalışma saatleri dönemlik olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle en doğru bilgi için bankaların resmi web sitelerini takip etmeniz tavsiye edilir)