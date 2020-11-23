23 Kasım bankaların son dakika çalışma saatleri değişti! İstanbul özelinde bazı bankalar, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı daha önce aldığı tedbirleri tekrar devreye almaya başlamıştı. Milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiriyor. Bankalar art arda duyurdu. Değişikliğe gidildi. Yarından itibaren başlıyor. Bankada işlem yapan herkes için geçerli. Koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden artmaya başlaması nedeniyle bankalar harekete geçti. Birçok bankada çalışma saatleri değişti. Tüketicilerin yapılan değişiklikten etkilenmemesi için yeni çalışma saatlerini dikkate almaları için uyarıda bulunuldu.