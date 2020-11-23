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    • Ekonomi
    • 24.11.2020 08:23
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    • 24.11.2020 08:23
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    , , şartsız personel ve işçi alımı en az ilkokul mezunu başvuru şartları... ten iş başvuru formu:

    , ve bünyesine en az ilkokul mezunları arasından puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvurusu üzerinden başlayan KPSS'siz iş ilanlarının detayları, alım yapılan kadrolar ve başvuru sayfalarının linki yazımızda. Yayımlanan ilanlara baktığımızda, alımların en az ilkokul mezunlarından yapıldığı görülüyor. İşte Kızılay TRT ve ASELSAN'ın personel alımı mezuniyet seviyeleri ve tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız TRT, ASELSAN, Kızılay personel ve işçi alımı başvuru şartları

    Kızılay, TRT, ASELSAN tarafından personel alımları yapılıyor. İlanları takip eden adaylar kadrolara yoğun ilgi gösteriyor. Bu anlamda sayfamızda açıklanan ilanların detaylarını verdik. Yayımlanan duyurulara baktığımızda KPSS puan şartı aranmadan farklı kadrolarda çalıştırmak üzere personel ve işçi alımı yapıldığı görüldü. Personel alımlarında çok sayıda kadroya eleman alınacağına yer verilirken, başvuru yapmak isteyenlerin internet üzerinden müracaatını yapması gerektiğine yer verildi. İşte 3 kuruluşun yaptığı personel alımlarında kadrola sayfamızda yer alıyor.

    MEZUNİYET

    Yayımlanan ilanlara baktığımızda , alımların en az ilkokul mezunlarından yapıldığı görülüyor. İşte Kızılay TRT ve ASELSAN'ın personel alımı mezuniyet seviyeleri:

    Kızılay personel alımları en az ilkokul mezunları arasından yapılıyor.

    TRT bünyesine yapılan personel alımlarında adayların en az lise mezunu olması gerekiyor.

    ASELSAN bünyesine yapılmakta olan personel alımlarına başvuru yapacak adayların en az lisans mezunu olması gerekiyor.

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    Personel alımlarında çok sayıda kadroya eleman alınacağına yer verilirken, başvuru yapmak isteyenlerin internet üzerinden müracaatını yapması gerektiğine yer verildi. İşte 3 kuruluşun yaptığı personel alımlarında kadrolar:

    TRT PERSONEL ALIMI KADROLAR

    Programme Editor

    Back End Yazılımcı (MAM Projesi)

    Front End Yazılımcı (MAM Projesi)

    Kıdemli Front End Yazılımcı (MAM Projesi)

    Kıdemli Back End Yazılımcı

    Mobil Jeneratör Sorumlusu

    Kıdemli Türkiye Uzmanı - Senior Researcher

    Sanat Yönetmeni

    Senior Editor - Video

    Tanıtım Birim Sorumlusu

    Sports Presenter - TRT World

    Planning Producer

    Senior Game Developer

    Game Designer

    Kıdemli Ürün Yöneticisi

    Digital Marketing Manager

    Senior Product Manager

    ASELSAN PERSONEL ALIMI KADROLARI

    Proje Mühendisi
    Sistem Donanım Test ve Doğrulama Mühendisi
    Test Sistemi Tasarım Mühendisi
    Gömülü Yazılım Geliştirme Mühendisi
    Proje Mühendisi / Yöneticisi
    Yazılım Test Mühendisi
    Kalite Mühendisi
    Süreç Tasarım ve Ürün Geliştirme Mühendisi
    Java Yazılım Uzmanı
    Elektronik Harp Sistemleri Mühendisi
    Elektro-Optik Sistem Mühendisi
    Aviyonik Tasarım Kalite Mühendisi
    Üretim Mühendisi (Elektronik Sistemler)
    Üretim Mühendisi (Mikro-Nano Teknolojiler)
    Sistem Mühendisi (Lazer Sistemleri)
    Elektronik Tasarım Mühendisi \ Analog Tasarım
    Optik Tasarım Mühendisi
    Ürün Destek Mühendisi
    Gömülü Yazılım Mühendisi
    Mekanik Test Mühendisi
    Elektronik Tasarım Mühendisi
    Lojistik Destek Analiz Mühendisi
    Gemi Mekanik Entegrasyon Tasarım Mühendisi
    Kalite Mühendisi
    Atm Sistem Tasarım Mühendisi
    Rf/Mikrodalga Tasarım Mühendisi
    Kalite Mühendisi

    KIZILAY PERSONEL ALIMI KADROLARI

    Destek Personeli (Ulaşım Hizmetleri)
    Destek Personeli (Temizlik ve İkram Servisi)
    Bağış Yönetimi Uzmanı
    Bağış Yönetimi Birim Yöneticisi
    Toplumsal Güçlendirme Uzmanı
    Toplumsal Güçlendirme Birim Yöneticisi
    Mali ve Destek Hizmetler Uzmanı
    Mali ve Destek Hizmetler Birim Yöneticisi
    İlçe Şube Yönetimi Uzmanı
    İlçe Şube Yöneticisi
    İl Şube Yöneticisi
    Doktor / Doğrulama Laboratuvar Birim Yöneticisi
    Doktor
    Psikiyatrist
    Çağrı Merkezi Operatörü

    BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

    KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel, işçi alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel koşullarını taşıması gerekmektedir.

    - Görevini yerine getirmesine engel sağlık sorunu bulunmaması,

    - İletişim becerileri ve temsil kabiliyeti olan,

    - Aktif ve dinamik çalışabilen,

    - Takım çalışmasına yatkın,

    - Çözüm ve sonuç odaklı,

    - Gelişim odaklı,

    - Paydaş memnuniyetine önem veren,

    - Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

    BAŞVURULAR İNTERNETTEN

    3 kuruluşun ilanına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki sayfalar üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir:

    ASELSAN personel alımı başvurusu:

    https://www.kariyer.net/firma-profil/aselsan-elektronik-sanayi-ve-tic-a-s-32156-24345

    TRT personel alımı başvuru sayfası:

    https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site.aspx

    Kızılay personel alımı başvuru sayfası:

    https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx

    Verilen linkleri kopyalayıp yeni sekmede açın ve başvurunuzu bu sayfalar üzerinden, kadrolara tıklayarak yapın. Sayfalarda üyelik oluşturup özgeçmişinizi doldurmalısınız.

    Devlet memuru nasıl olunur?

    Herhalde şimdiye kadar "Memur ol, daha rahat bir yaşantın olsun." ya da " Memur ol iş kaygın olmasın, düzenli maaşın yatsın." Gibi sözleri duymayanınız yoktur. Çünkü ülkemizde memurluk garanti bir meslek olarak görülmekte ve akabinde devlet güvencesi altında tutulduğu için de oldukça çok tercih edilmektedir. Hali hazırda memur olarak çalışan kişilerin sayısına baktığımızda bu durumu da desteklediğini görmekteyiz.

    Devlet memuru olma şartları nelerdir? Kimler devlet memuru olabilir?

    Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.

    Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.

    Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.

    Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.
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    Haberler Ekonomi Kızılay, TRT, ASELSAN KPSS şartsız personel ve işçi alımı en az ilkokul mezunu başvuru şartları... İnternetten iş başvuru formu: