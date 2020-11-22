Son dakika! Kasım ayı koronavirüs sosyal destek ödemeleri! 1000 TL pandemi yardımı kabul edilmeyenler, onay bekleyenler, henüz başvuru yapmayanlar dikkat!

3. faz 1000 lira nakdi destek ödemeleri için başvurular başladı! e- Devlet 1000 TL yardım başvurusu haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs döneminde muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım parası vermeye başlamıştı. Bu başvurular e-Devlet üzerinden alınırken aynı zamanda sorgulama işlemi de e-Devlet'ten yapılabiliyor. Başvurusu olumlu karşılanan kişilerin parası PTT'den teslim ediliyor. Bir zarf içinde teslim edilen bu para için başvurular halen devam ediyor. Peki 1000 TL Pandemi başvuru sonucu sorgulama ekranı nerede?
PANDEMİ DESTEK PARASI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Binlerce kişinin başvuru yaptığı koronavirüsten olumsuz etkilenen vatandaşlara maddi olarak destek sağlamak için verilen pandemi destek parası için başvuru yapan vatandaşlar, uzun süredir başvurularının sonuçlarını bekliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında dahi başvuru yapan vatandaşların henüz sonuçları sisteme eklenmedi. e-Devlet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, pandemi destek parası başvurularının ilk iki fazı verildi. Şu an 3. fazının verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Pandemi destek parası alarak koronavirüs dönemindeki ekonomik olumsuzluklardan bir nebze de olsa nefes almak isteyen vatandaşlar, pandemi destek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de pandemi destek başvurusunun 3. fazı ne zaman verileceğine dair net bir tarih bulunmamakta. Fakat muhtaç vatandaşlar sürekli araştırma yaparak, 1.000 liralık yardımdan faydalanmak istiyor.
PANDEMİ DESTEK PARASI KAÇ AY VERİLECEK?
Birçok vatandaş pandemi destek parasının sadece bir ay verildiğini düşünüyor. Fakat durum oldukça farklı. Muhtaç durumunda olan kişilere 1.000 lira sosyal yardım parası verilmeye devam ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği pandemi destek parası kaç ay verilecek sorusu için belirtelim. Başvuru sonrası ihtiyaç sahibi olan kişiler belirlendikten sonra pandemi destek parası bir kereye mahsus verilecektir. Fakat uygun görülen ailelere ödemeler bir süre devam edecektir. Pandemi destek başvurusu e-Devlet üzerinden başvurular alınmaktadır. Pandemi destek başvurusu için aşağıdaki link üzerinden işlem sağlanabilir. Eğer e- Devlet üzerinden giriş yapamıyor, şifreniz ve T.C. kimlik numaranızı bilmiyorsanız, T.C. kimlik numaranızı Nüfus Müdürlükleri'ne giderek kimlik değiştirme işlemi yaparak alabilirsiniz. Daha sonra en yapın PTT'ye giderek bir e-devlet giriş şifresi almanız gerekiyor.
1000 TL para yardımı işte bu kişilere geldi! Bu yöntemle ödemeler PTT ile yapılacak
Hafta sonunun gelmesi ile birlikte PTT hesaplarına ödenen 1000 TL yardım başvurusu tüm vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. E-devlet uygulamaları üzerinden hiçbir şarta bağlı kalmadan başvuru olanaklarına sahipsiniz. Fakat başvuru işlemleri için nasıl bir yol izlemeniz gerektiği ve başvuru aşamaları hakkında dikkat etmeniz gereken önemli yerlere dikkat etmelisiniz. İşte 1000 TL sosyal yardım parası ödemeleri ile ilgili ayrıntılar…
Devlet tarafından bu zor dönemden geçen vatandaşlarımız için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı sayesinde PTT hesaplarına pandemi sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Bu sayede başvuru süreci, değerlendirme ve inceleme süreci ve sonuçların açıklanma süreçleri de özveriyle yerine getirilmekte. Bu bilgiler doğrultusunda yapılacak ödemelerden yararlanmak isteyen kişiler nasıl alacaklarını merak ediyor.
1000 TL pandemi sosyal yardım başvuruları için şart yok!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığının yapmış olduğu açıklamalar neticesinde bu zorlu dönmeden geçen vatandaşlarımız için 1000 TL pandemi sosyal yardım uygulaması başladı. Başvurularda ise sadece e-devlet üzerinden hafta içi T.C kimlik numaralarının son hanelerine göre düzenlemeler yapılacak. Bu sayede e-devlet başvurularında belirli şartlar doğrultusunda uygulanıyor. Fakat bu şartlar sadece hafta içi geçerli olacak. Bu sayede hafta sonu istediğiniz gibi başvuru işlemlerini gerçekleştirme olanağına sahipsiniz. E-devlet'te yer alan bilgiler doğrultusunda vatandaşların başvuru yapabilecekleri tarihler şöyle:
0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,
2 olan vatandaşlarımızın Salı,
4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,
6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,
8 olan vatandaşlarımızın Cuma.
Cumartesi ve Pazar günleri ise hiçbir sınırlama olmadan herkes bu hizmeti kullanarak başvurularını iletebileceklerdir.
Başvuru şartları nelerdir?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Bu yardıma başvuran herkes başvurularını e-devlet üzerinden takip edebileceklerdir.
Yapılan bu değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Eğer aynı haneden birden fazla başvuru yapılırsa tek başvuru olarak değerlendirmeye alınacaktır. Başvuran kişinin hanesinde eğer aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan biri varsa başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
Başvuru süreci 1. Ve 2. Faz pandemi sosyal yardım fırsatlarından yararlananlar.
Bu sayede vatandaşlarımız açıklanan fırsatlar sayesinde 1. Ve 2. Faz pandemi sosyal yardım başvurusu yapıp kabul edilmeyen kişiler bu 3. Faz sosyal yardım desteğinden yararlanma fırsatı yakalayabileceklerdir.
PANDEMİ DESTEK 1000 LİRA BAŞVURUSU
1.000 TL PANDEMİ PARASI SORGULAMA