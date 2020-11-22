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    • Ekonomi
    • 22.11.2020 08:59
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    • 22.11.2020 08:59
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    uyardı! Kredi kartı aidatında ‘iade’ dolandırıcılığı

    Ticaret Bakanlığı'ndan kart aidatı iadesi ile ilgili uyarı geldi. Bakanlığın ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarının isim ya da logoları kullanılarak “kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığı” yönünde bazı hesapları üzerinden yapılan paylaşımlara karşı vatandaşları uyardı.

    Kredi kartı aidatında ‘iade’ dolandırıcılığı

    tan yapılan yazılı açıklamada, da "Geçirdiğimiz pandemi dönemine istinaden bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın" şeklinde paylaşımların yapıldığının belirlendiği ifade edildi.



    Bu tür sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi ve vatandaşların bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, kart aidatlarına ilişkin uygulamalarda kartın çıkarıldığı kuruluşa başvurulması gerektiğine işaret edildi.



    Açıklamada, "Kart çıkaran kuruluş ile uyuşmazlığın çözülememesi durumunda ilgili kanun kapsamında 10 bin 390 liranın altında olan uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine, bu tutarı aşan uyuşmazlıklar için de Tüketici Mahkemelerine başvurulabilir." ifadesi kullanıldı.

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    Haberler Ekonomi Bakanlık uyardı! Kredi kartı aidatında ‘iade’ dolandırıcılığı