Eğer daha önce hiç devlet yardımı almadıysanız şimdi başvurmanın tam zamanı!

ÖNCELİKLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFINA BAŞVURMALISINIZ

Devlet tarafından sunulan neredeyse tüm yardım türleri için ilk olarak yaşadığınız il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfına başvuruda bulunmanız gerekiyor. Önceki yıllarda yardım başvurunuzu vakıf adresine giderek yapabiliyordunuz. Ancak vakıfların çoğu pandemi sürecinde olduğumuz için online olarak internet üzerinden de yardım başvurularını kabul ediyor. Bunun için; isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgisi ve yardım talebiniz için kısa bir açıklama belirtmeniz yeterli oluyor. Sonrasında yardım talebinizle ilgili sonuç, belirtmiş olduğunuz iletişim kanallarından size bildiriliyor.