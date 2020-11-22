Korona virüs süreçleri ile bankalarda kredi faiz oranlarında değişiklik meydana geldi. Bankalar tarafından kredi faiz oranlarında çeşitli dönem ödemeleri başlıyor. 12 – 24 ve 36 ay vade farkları ile beraber yeni değişimler meydana gelecek. 50 bin TL ye kadar verilen kredi seçenekleri için 36 ay vade imkanlarında ödemelerde değişiklik meydana geldi. Normalleşme süreçlerinden dolayı devreye alınan düşük kredi faiz oranları üzerinde belirlenen indirimlerin sona ermesinin ardından şu an güncel faiz oranları merak ediliyor. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.
ING
3 Ay Ertelemeli
Faiz Oranı
%1,34
Aylık Taksit
1.840,29 TL
Toplam Ödeme
66.500,44 TL
Garanti BBVA
Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı
%1,64
Aylık Taksit
1.951,58 TL
Toplam Ödeme
70.506,88 TL
İş Bankası
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı
%1,40
Aylık Taksit
1.862,26 TL
Toplam Ödeme
67.291,36 TL
DenizBank
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı
%2,04
Aylık Taksit
2.105,53 TL
Toplam Ödeme
76.049,08 TL
İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.
İhtiyaç Kredisi Şartları Nelerdir?
Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;
18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)
Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)
Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.
Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)
Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.
Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilcekse, eşin rıza durumu istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde tüm hane halkının değil, yalnızca krediyi çekecek kişinin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine birçok bankada gelirin en fazla %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.