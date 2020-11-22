1000 TL, gıda, erzak, yakacak ve elektrik desteği... Eğer daha önce hiç devlet yardımı almadıysanız şimdi başvurmanın tam zamanı!

Kış aylarına girdiğimiz şu dönemde vatandaşlar devlet desteklerine başvuruda bulunacak ihtiyaçları bulunduğu alanlarda yardım talep ediyorlar. Devlet kurumları vatandaşların bu taleplerine çok sayıda destek programı ile karşılık veriyorlar. Öyle ki bu desteklerin birçoğu geri ödemesiz, karşılıksız olup vatandaşların en çok ihtiyaç duydukları alanlarda sağlanıyorlar. Bu yüzden pandemi sosyal destek yardımı ve düşük faizli temel ihtiyaç kredisi gibi farklı yardım ve destek programları yürürlüğe giriyor. Haliyle daha önce herhangi bir para yardımı almamış ve İlk kez yardım talebinde bulunacaklar için de çeşitli seçenekler sunuluyor. İşte ilk kez yardım talebinde bulunacakların izlemesi gereken yollar ve bu kişilere yapılacak yardımlar...