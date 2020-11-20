TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasımda önceki aya göre yüzde 2,2 azaldı. Ekimde 81,9 olan endeks, kasımda 80,1'e geriledi.