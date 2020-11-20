"BU KONUNUN MUHATABI SERVİSÇİ DEĞİL, ÖZEL OKUL VE ARACI FİRMALAR"

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk ise, "Devlet okullarında çok fazla vatandaşın, servisçiye ödediği bir para yok. Zaten tam tersine servisçinin çalışıp da parasını almadığı birçok veli var ama daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda özel okullarda yüz yüze eğitim, devlet okullarına nazaran daha önceden başladı. Buralarda daha çok verilen paralar toplanmış. Yine mağdur olan vatandaşı özel okul ve hatta aracı firma paraları tam alsa bile ne vatandaşa geri ödüyor ne servisçiye. Onun içinde buradaki bu konunun muhatabı servisçi değil, daha çok özel okullar ve aracı firmalar. Vatandaşlar geçen yıl olduğu gibi aldıkları hizmet kadar parayı ödemeli. Veya devlet okullarında olduğu gibi taşıdıkları ayın parasını öderlerse o zaman mesele zaten kökünden çözülür ama Devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda olmuyor. Genellikle taşımamış hatta başlanmamış bir yılın parasını peşin ödeme yoluna gittikleri için de burada sürekli kaybeden vatandaş ve öğrenci velisi oluyor" şeklinde konuştu.

"VELİLER TAŞIMACALIK SÖZLEŞMELERİNİ OKUMADAN İMZALAMASIN"

Öztürk, velilerin taşımacılık sözleşmelerini dikkatle okuyarak imzalamaları gerektiğini vurgulayarak, "Servisçiye yaptığı sefer hesaplanıp para ödenirken, özel okullar veya aracı firmalar tarafından vatandaşın parasına gelince mahsuplaşalım gibi muğlak kelimeler kullanılıyor, ucu açık sözler veriliyor. Vatandaşlara alacaklarını almakta zorlanıyorlar bazı firmalar sağlam, vatandaşın parasını her ne kadar ödüyorlarsa, ödemeyenler daha çoğunlukta. Mutlaka yapılan taşımacılık sözleşmelerinde taşımadıkları sürenin parası geriye iade edilir hükmünü görerek imza atmalılar. Türk milleti olarak okuma alışkanlığımız yok. Okumadan atılan imzalar daha sonra bizlere başka şekilde geri dönüyor onun için dikkatli olmak lazım. Bu konularda vatandaşın artık biraz daha bilinçlenmesi gerekiyor" dedi.