Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre ülkede Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 0,4 azalırken, Satınalma Yöneticileri Endeksi de imalat sanayisinde 48,3'e, hizmet sektöründe 46,7'ye geriledi. Veriler sonrası ve artan Kovid-19 vaka sayılarının neden olduğu endişelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay bir seyir izledi.

Yurt içinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ile başlayan Türk lirası varlıklara ilginin, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası da devam ettiği görüldü.