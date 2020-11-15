Ekonomide diriliş dönemi

İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİ POZİTİF

REFORM VURGUSU, BEKLENEN ATILIMI GERÇEKLEŞTİRECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomi politikalarındaki değişiklik" ve "yapısal reformlarla yatırım ortamının iyileştirileceği" yönündeki açıklamaları, iş dünyasında da pozitif karşılandı.

- TÜSİAD: Serbest piyasa ilkelerinin gözetilmesi ve ekonomi politikalarında öngörülebilirliğin artırılması önemli. Makroekonomide dengeyi yakalamak, sürdürülebilir bir büyümeye dönmek için finansal istikrar önem taşıyor.

- MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Yatırımlardan dış ticarete, istihdamdan mali politikalara kadar birçok alanda yeni bir stratejiye ihtiyacımız var. Sektörlerin, kendi kendine yeterlilik politikaları artırılmalı.

- DEİK Başkanı Nail Olpak: Ülkemizin üretim potansiyelini ve büyük pazarlara olan coğrafi yakınlık avantajlarını, hem mali hem hukuki açıdan, yeni bir güven inşası ile vitrine çıkarmamız büyük bir önem taşıyor.

- TİM Başkanı İsmail Gülle: İstikrar vurgusu, çok daha verimli döneme geçiş yapacağımızı ortaya koyuyor. Serbest piyasanın korunması, hukuk ve finansal konularda reformlar, makroekonomik dengelere olumlu yansıyacak.

- İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Aşı ile ilgili olumlu haberler umutları güçlendirirken Cumhurbaşkanı'mızın açıklamaları da Türkiye ekonomisinin önünü açtı. Reform vurgusu, beklenen atılımı gerçekleştirecek.

- İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Piyasa dostu yaklaşımın benimseneceğinin altının çizilmesi, önümüzdeki günlerde ekonomimizin test edeceği bir konu olacaktır. Merkez Bankasının güçlü duruşu her zaman çok önemli olmalıdır.

- YASED Başkanı Ayşem Sargın: Hukukun üstünlüğüne dayanan, ekonomik olarak güçlü ve istikrarlı bir Türkiye'nin bütün yatırımcılar için cazibe merkezi olacağı muhakkak.