"PİYASALARIN TEPKİSİ POZİTİF OLACAK"

O'Neill, Türkiye'nin yeni reform dönemine girmesine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye reformlar konusunda ciddi ise bu gerçekten bunların yapılması için çok iyi bir zaman. Bir az önce saydığım unsurlar nedeniyle. Eğer bir yatırımcı yüksek kazanç elde edeceği bir ülke arıyorsa ve burada ciddi reform uygulanıyorsa, bu normalde gelişen piyasaların borç piyasalarında yatırım yapmak için en iyi pozitif kombinasyondur. Umuyorum Türkiye'de yönetim reformlar konusunda ciddidir. Çünkü eğer ciddiyseniz, piyasaların tepkisi son derece pozitif olacaktır."

O'Neill, Türkiye'nin ilerleyen dönemde tasarruf oranlarını artırmak suretiyle oynaklığı yüksek olan sermaye akışlarına bağımlılığını azaltması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE İMALATTA ÇOK GÜÇLÜ KONUMA SAHİP"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel tedarik merkezlerinde olan değişimden Türkiye'nin de yararlanabileceğinin altını çizen O'Neill, şunları dile getirdi:

"Eğer Türkiye ciddiyse, imalattaki (küresel) kaymadan faydalanabilir. Hiç unutmuyorum, MINT (Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye) ülkelerini konu alan BBC programı için bir haftalığına Türkiye'ye gittiğimde, ünlü bir çamaşır makinesi üreticisini ziyaret ettik. Ne kadar iyi ve rekabetçi oldukları karşısında çok etkilendim. Türkiye, dünyanın birçok yerine, özellikle Avrupa'ya üretim yapmak için çok iyi pozisyonda. Prensipte, Türkiye bu anlamda çok güçlü bir konuma sahip."