Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kars ve Karaman'daki AK Parti kongrelerine canlı bağlandı. Atılacak adımları anlattı: Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel düzende gerekli adımları atıyoruz. Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. hem mevcut sıkıntıları çözecek adımları hem de bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçireceğiz.
YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR
Başkan Erdoğan, dün partisinin Kars ve Karaman İl Kongreleri'ne video konferans yöntemiyle katıldı. "Ekonomi, hukuk ve demokraside seferberlik başlatıyoruz. Yapacak çok işimiz var" mesajı paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Konuşmasında şu mesajları paylaştı:
Salgın sonrası şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları atıyoruz. Ekonomi, hukuk ve demokraside seferberlik başlatıyoruz. Bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçirme azmindeyiz.
Dünyanın her yerinde ülkeler yeniden içe kapanmaya başladı.
Şayet milletimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederse bizim bu tür sert tedbirlere ihtiyacımız kalmaz.
AK Parti milletin kurduğu ve istikametini hep milletin belirlediği partidir. Bu anlayışla teşkilatlarımızın milletimizle daha sıkı kucaklaşmasını sağlayacağız.
Yapacak çok işimiz var. Böyle tarihi mücadelede senlik, benlik kavgasına ve kibre yer yoktur.
Biz önümüzdeki engelleri aştıkça, Türkiye'nin ufku genişledi, gücü arttı, harekat kabiliyeti yükseldi. Bugün artık milletimize ve tüm dostlarımıza güven veren, umut veren, heyecan veren bir Türkiye var.