Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi için yaptıkları değerlendirmeye göre 12 aylık hedefin 1483 seviyesinde olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla 12 ayda böyle bir potansiyel var. Kimi aracı kurumlar 1450, kimi aracı kurumlar 1500 seviyesi diyorlar. Ama genel hedef yelpazesi burada. Bunun değişimi ancak 4. çeyrek bilançolarından sonra olabilir" dedi.

"SENE SONU BEKLENTİM 1350-1370 PUAN SEVİYESİ"

Sene sonuna kadar kişisel beklentisinin 1350 puan seviyesi olduğunu bildiren Aydın, "Yurt dışındaki gelişmelere bağlı olarak bu seviye 1370 puan seviyesi olabilir. Ancak bu hareket daha uzun vade için kısa vadede bir kar satışı ihtimalini artıracaktır. Çünkü aslında bakarsanız yüzde 20'lik bir yükseliş oldu. Benim dediğim hedefler gerçekleşirse yüzde 30'a gelecektir. Bu ilk etapta kar satışı için uygundur" dedi.