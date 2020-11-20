Son dakika haberi... İŞKUR üzerinden kamu işçisi alımları tam gaz devam ediyor. MSB-DSİ-Hastanelere ve Darphaneye kamu işçisi alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. İlana başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki belirtilen adımları takip ederek başvurusunu İŞKUR üzerinden yapması gerekmektedir. Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan ekranda iş arayan kısmından kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda iş ilanları'nı tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Bu sayfada İŞYERİ TÜRÜ yazan kısımda KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın.
İŞKUR BAŞVURU
İlana başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki belirtilen adımları takip ederek başvurusunu İŞKUR üzerinden yapması gerekmektedir.
Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan ekranda iş arayan kısmından kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda iş ilanları 'nı tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Bu sayfada İŞYERİ TÜRÜ yazan kısımda KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın.
İŞKUR ÜZERİNDEN ALIM YAPAN KURUMLAR
DSİ
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
CİMİTEKKE KSB.BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TSK 44 ÜNCÜ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
TC DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BA
FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ALIM YAPILAN KADROLAR
Güvenlik Görevlisi
Elektrik Teknisyeni
Temizlik Görevlisi
Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni
Aşçı
Üniversal Torna Tezgahı Operatörü
Hadde İşçisi
İnşaat İşçisi
Metal Doğrama Teknisyeni
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı
Dökümcü (Metal)(Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü)
Fotogravürcü
Metal Pres Makinesi Operatörü
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
- Askerlik ile ilişiği olmamak.
- Elazığ İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.( Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)
- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.