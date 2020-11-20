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    • Ekonomi
    • 20.11.2020 09:57
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    • 20.11.2020 09:57
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    3000-4000 TL maaş üzerinden --lere ve ye ! Bugün son gün

    ... üzerinden kamu işçisi alımları tam gaz devam ediyor. --lere ve ye oldukça merak ediliyor. İlana başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki belirtilen adımları takip ederek başvurusunu İŞKUR üzerinden yapması gerekmektedir. Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan ekranda iş arayan kısmından kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda iş ilanları'nı tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Bu sayfada İŞYERİ TÜRÜ yazan kısımda KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın.

    takvim.com.tr
    MSB-DSİ-Hastanelere ve darphaneye kamu işçisi alımı: 3-4 bin TL maaş

    Son dakika haberi... İŞKUR üzerinden kamu işçisi alımları tam gaz devam ediyor. MSB-DSİ-Hastanelere ve Darphaneye kamu işçisi alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. İlana başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki belirtilen adımları takip ederek başvurusunu İŞKUR üzerinden yapması gerekmektedir. Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan ekranda iş arayan kısmından kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda iş ilanları'nı tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Bu sayfada İŞYERİ TÜRÜ yazan kısımda KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın.

    İŞKUR BAŞVURU

    İlana başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki belirtilen adımları takip ederek başvurusunu İŞKUR üzerinden yapması gerekmektedir.

    esube.iskur.gov.tr

    Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan ekranda iş arayan kısmından kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda iş ilanları 'nı tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Bu sayfada İŞYERİ TÜRÜ yazan kısımda KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın.

    İŞKUR ÜZERİNDEN ALIM YAPAN KURUMLAR

    DSİ

    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

    CİMİTEKKE KSB.BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    TSK 44 ÜNCÜ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ

    TC DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD

    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BA

    FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


    ALIM YAPILAN KADROLAR

    Güvenlik Görevlisi
    Elektrik Teknisyeni
    Temizlik Görevlisi
    Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni
    Aşçı
    Üniversal Torna Tezgahı Operatörü
    Hadde İşçisi
    İnşaat İşçisi
    Metal Doğrama Teknisyeni
    Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı
    Dökümcü (Metal)(Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü)
    Fotogravürcü

    Metal Pres Makinesi Operatörü

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    - Türk vatandaşı olmak.

    - Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

    - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

    - Askerlik ile ilişiği olmamak.

    - Elazığ İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.( Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)

    - Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

    - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

    - Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
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    Haberler Ekonomi 3000-4000 TL maaş İŞKUR üzerinden MSB-DSİ-Hastanelere ve Darphaneye kamu işçisi alımı başvuru şartları! Bugün son gün