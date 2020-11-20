Ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, daha önce kararlaştırdığı "üretim miktarını 2021'de günlük 2 milyon varil artırma" planını erteleyeceğine ve mevcut üretim kesintisi anlaşmasının süresini uzatacağına ilişkin beklenti, fiyatların aşağı yönlü seyrini engelliyor.