İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 455 liradan, çeyrek altın 762 liradan, Cumhuriyet altını da 2,964 liradan işlem görüyor.
İntegral Yatırım Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Aşı ve teşvik paketi beklentileri ons altını zayıflatıyor. Ons altın forex piyasasında bu sabah 1868 seviyesi yakınlarında hareket ediyor.
Ons altın, artan koronavirüs vakalarının teşvik paketi beklentisini güçlendirmesiyle ve aşı iyimserliğinin sürmesiyle dolar karşısında güçsüz duruşunu sürdürüyor.
Teşvik paketi beklentilerinin ve aşı iyimserliğinin etkisiyle ABD'de endeksler de dünü pozitif bölgede tamamladı. Bugün ABD'den gelecek önemli bir veri bulunmuyor.
Piyasalarda koronavirüs ile ilgili gelişmeler takip edilmeye devam edilecek.
Teknik Analiz: Sıkışma hareketi giderek güçlenen ons altın, dün düşüş serisini 4. güne taşıdı. Bugün asya seansında hafif değer kazanan değerli metalde güçsüz görünüm sürüyor.
Alışların devam etmesi halinde 22 günlük ortalama ile kesişen alçalan bandın bulunduğu 1891 seviyesi önemli direnç noktası.
Güçlü duruş sağlanması için bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcı olunması önemli. Milliyet'te yer alan habere göre, olası düşüşlerde ise 1848 seviyesi kritik destek konumunda. Bu seviyeye yaklaşılması halinde tepki alımları gelebilir. Buna karşın bu seviyenin altına sarkmalarda satışlar hız kazanabilir.
Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde ise şu ifadelere yer verildi: "Ons altın 1900 dolar direncini aşmakta zorlanıyor. Altın için aşı haberleri, teşvik paketine dair görüşmelerin yeniden başlanacağına dair algı aslında olumsuz.
Aşının yanında teşvik paketine dair haberlerde izlenmeli. Altın fiyatları üzerinde bir diğer etkili olan gelişme ise altın destekli borsa yatırım fonlarındaki pozisyonların azaltılması da altının düşüşünü tetikliyor.
Altın bir süre daha yön arayışını sürdürebilir. Aşı, teşvik paketi ve virüsün seyri, altının yön belirlemesi için önemli başlıklar."