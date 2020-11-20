Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde ise şu ifadelere yer verildi: "Ons altın 1900 dolar direncini aşmakta zorlanıyor. Altın için aşı haberleri, teşvik paketine dair görüşmelerin yeniden başlanacağına dair algı aslında olumsuz.

Aşının yanında teşvik paketine dair haberlerde izlenmeli. Altın fiyatları üzerinde bir diğer etkili olan gelişme ise altın destekli borsa yatırım fonlarındaki pozisyonların azaltılması da altının düşüşünü tetikliyor.