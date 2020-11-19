Vergi borcu 7256 yapılandırma başvuru ekranı ivd.gib.gov.tr'de açıldı. Türkiye'de 500 milyar TL'lik vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, sosyal güvenlik alanında düzenlemeler içeriyor. Bunları iki başlığa ayırabiliriz. Birincisi, sosyal güvenlik borçlarının yeniden yapılandırılması, ikincisi istihdama yeni teşvikler sağlanması. Kanunla, sosyal güvenlik primlerinden idari para ve gecikme cezalarına kadar çok geniş alanda yapılandırma imkanı tanındı. Bu yapılandırmadan kimler, nasıl yararlanacak; madde madde anlatayım. Borçlarını yapılandıracak olanlar bu yılın sonuna kadar yapılandırma için başvuracaklar ve ister borçlarını peşin ödeyecekler isterlerse taksitlendirebilecekler.
BORÇLAR SİLİNMEYECEK
31 Ağustos 2020 tarihine kadar sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının önceden dondurulan hizmet sürelerinin yeniden hak edilmesi de dahil Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan tüm borçlar, gecikme zamları ve cezalar yapılandırılabilecek. Belirteyim, geçmiş borçlar silinmiyor, yeniden yapılandırılıyor.
Borçlarını yapılandıracak olanlar bu yılın sonuna kadar yapılandırma için başvuracaklar ve ister borçlarını peşin ödeyecekler isterlerse taksitlendirebilecekler.
Taksitli ödemeyi tercih edenlere taksit seçeneğine göre aylık belirlenen katsayı oranları uygulanacak; peşin ödeyenlere ise herhangi bir katsayı uygulaması yapılmayacak.
Yapılandırmadan yararlananlar 2021'in şubat sonuna kadar ilk taksitlerini ödeyecekler.
Borcunu taksitlendirmek isteyenler 6, 9, 12 ve 18 ay taksit imkanından yararlanacak.
Taksitler ise 2 ayda bir ödenecek ve en fazla 18 ay taksitlendirilebilecek. Borçlar iki ayda bir ödeneceğinden 18 aylık taksitlendirmeyi tercih edenler borçlarını 36 ayda ödemiş olacak.
Borcunu, ilk taksitin ödenmesi süresi olan 28 Şubat'ta peşin ödemeyi tercih edenlere ise ciddi avantaj getiriliyor. Şöyle ki; asıl borcun dışındaki gecikme faizi, gecikme zammı, gecikme cezaları için Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretim Fiyat Endeksi) üzerinden hesaplanacak tutarın yüzde 90'ını silinecek. Örneğin, 2016 sonrası borçlar için Yİ-ÜFE oranı aylık yüzde 0.35 olarak uygulanacak. İdari para cezalarında yine Yİ-ÜFE üzerinden yüzde 25 indirim yapılacak.
Toplam borcun ilk iki taksit içinde, yani 2021'in nisan sonuna kadar ödenmesi halinde yine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak. İdari para cezalarından ise yüzde 12.5 indirim uygulanacak.
Borcunu taksitlendirerek ödemek isteyenlere ise taksit seçeneğine göre katsayı uygulanacak. Katsayılar taksit seçeneğine göre kanunda belirtilmiş durumda. Borcunu 6 eşit taksitte ödemeyi tercih edenlere 1.045, dokuz eşit taksitte ödemeyi tercih edenlere 1.083, 12 eşit taksitte ödemeyi tercih edenlere 1.105,18 taksitte ödemeyi tercih edenler 1.15 katsayılar uygulanacak.
Şöyle bir örnekle anlatayım. Yapılandırma için başvurdunuz ve anapara Yİ-ÜFE hesaplaması ile birlikte borcunuz 3 bin lira. Bu borcunuzu da 12 taksitte ödemeyi tercih ettiniz. 3 bin lirayı, 1.105 katsayı (12 aya uygulanan katsayı oranı) ile çarpacaksınız; ödeyeceğiniz borç toplamınız 3 bin 315 lira olacak. Bunu da 12 taksitle ödeyeceğiniz için ödeyeceğiz tutar iki ayda bir 276.25 lira olacak.
Eğer borcunuzu peşin öderseniz işte bu katsayı uygulanmayacak sadece Yİ-ÜFE üzerinden hesap yapılacak ve bu hesaptan da yukarıda belirttiğim oranlarda indirim uygulanacak ki, neredeyse yüzde 90'a yakın indirim uygulanıyor.
Yapılandırma yapılıp da yapılandırma süresi içinde iki taksitin süresinde ödenmemesi veya hiç ödenmemesi halinde yapılandırma ortadan kalkacak.
GSS BORCU, BAĞ-KUR'LUYA AYRICALIK
Yeni yasa ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlara da borçlarını yapılandırma hakkı da tanınıyor. Birinci hak, bugüne kadar gelir testine başvurmamış olanlar 2021'in Mart ayına kadar gelir testi yaptırmaları halinde ya GSS primlerini devlet karşılayacağından borçları silinecek ve devlet karşılamaya devam edecek ya da gelir testine başvurduklarından itibaren prim ödemeye başlayacaklar. İkincisi, GSS borcu olanlar, 2021'in Nisan sonuna kadar borçlarını ödemeleri halinde faiz ve cezaların tamamı silinecek.
Yasada özellikle Bağ-Kur'luları ilgilendiren önemli düzenlemeler de var. Prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulan Bağ-Kur'lular, önümüzdeki 2 ay içinde borçlarını yapılandırabilecek ve sigortalılıkları durdurulmamış sayılacak. Hesaplanan borçlarının tamamını ödemeleri halinde durdurulan süreler sigortalılık süresinden sayılacak ve emeklilikte hesaba katılacak. Eğer borç, ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmezse yeniden yapılandırma geçersiz sayılacak ve ödenmiş olan tutarlar faizsiz olarak Bağ-Kur'luya iade edilecek.
Yapılandırmadan yararlanabilmek için açılmış davalar varsa vazgeçilmesi de gerekiyor.
Başvurular sene sonuna kadar SGK'ya, il müdürlüklerine yapılacağı gibi internet üzerinden de yapılabilecek.
İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Söz konusu kanun kapsamında ilk taksit ödemesi için şu ifadelere yer verildi:
"Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri,"
BAŞVURULAR İNTERNETTEN BAŞLADI
7256 sayılı kanun kapsamında borçlarında yapılandırma sürecine girebilecek olan vatandaşlar, bu işlemler için internet vergi dairesini kullanacak. Buraya giriş yapabilmek için üye olma ya da E-Devlet şifresini kullanma hakkına sahip olan vatandaşlar, karşılarına çıkacak olan ekrandan işlemlerini gerçekleştirecek.
Bu ekranda yapılması gereken işlemler şu şekilde olacak;
Ekranda da yer alan sol menüdeki ödeme ve borç işlemleri ekranına giriş yapılması gerekecek. Burada 7256 sayılı kanun kapsamında ödeme işlemleri menüsüne giriş yapacak olan vatandaşlar, başvurularım ekranına tıklayarak ödeme planlarını seçtikten sonra işlemlerini gerçekleştirebilecek.
İNTERNET VERGİ DAİRESİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
KAYNAK: Noyan Doğan